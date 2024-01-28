"هنا".. رابط noor.moe.gov.sa التسجيل في النقل المدرسي للعام الدراسي 1446 عبر منصة نور

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رياض - احمد صلاح - إن التسجيل في النقل المدرسي 1446 بعد من أكثر الأمور التي يهتم بها جميع الطلاب هذه الأيام، ولذلك نقدم لكم رابط نظام نور للنقل المدرسي للعام الدراسي 1446 من خلال موقعنا بوابة الصبح حيث تم الإعلان رسميًا من قبل شركة تطوير خدمات النقل التعليمي عن بدء استقبال طلبات التسجيل في خدمة النقل المدرسي عبر نظام نور لولي الأمر المركزي كما وقد أكدت الشركة على تكثيف استعداداتها للعام الدراسي الجديد، مع التركيز على تحسين جميع الجوانب بأعلى معايير الجودة كما نوفر لكم المزيد من المعلومات حول رسوم النقل المدرسي لضمان توفير خدمة ذات مستوى عالٍ وتلبية احتياجات الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام.

تهدف الوزارة إلى تقديم خدمة النقل المدرسي بأعلى معايير الجودة، ولهذا تقدم دعوتها لأولياء الأمور الراغبين في تسجيل أبنائهم في خدمة نظام النور للإسراع في التسجيل كما تشدد الشركة على أهمية التسجيل المبكر، حيث يتم تقديم الطلبات للدراسة، ثم يتم تطبيق معايير الاستحقاق والأولوية كما تهدف هذه الخطوات إلى ضمان استفادة الفئات ذات الحاجة العالية من الخدمة كما وتتضمن المعايير المعتمدة تحديد الأولويات وفقًا لمعايير مثل سلامة الطلاب والطالبات، الحالة الاجتماعية، ومدى البعد عن المدرسة كما وقد أكدت الشركة على استعدادها الكامل لاستقبال العام الدراسي الجديد 1446هـ، مع التركيز على تحسين جودة العمليات التشغيلية والرقابية والإشرافية.

رابط التسجيل في النقل المدرسي العام الدراسي 1446

كشفت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن رابط التسجيل في النقل المدرسي بطريقة إلكترونية عبر القيام بمجموعة من الخطوات والتي تأتي على النحو التالي:

ينبغي التسجيل في نظام نور أولا.

بعدها يتم التوجه على الفور إلى خدمة النقل المدرسي.

ثم تحديد خدمة تقديم طلب النقل.

وبعدها يتم التواصل مع الطلب عبر صفحة ولي الأمر.

يدخل الطالب جميع البيانات المطلوبة.

يحدد الطالب موقع سكنه.

يؤكد الطلب.

ينتظر رسالة هاتفية تشتمل على رمز التحقق.

يتم تأكيد الطلب ودفع الرسوم المطلوبة.

مواعيد التسجيل في النقل المدرسي 1446

يرجي العلم أن فترة التسجيل في نظام نور للنقل المدرسي قد بدأت في تاريخ 21 يناير 2024م، ومن المهم أن يتم إتمام عملية التسجيل قبل إغلاق باب التقديم في 10 يونيو 2024م كما يرجى من أولياء الأمور الراغبين في تسجيل أبنائهم في خدمة النقل المدرسي اتباع الرابط المرفق مع هذه الرسالة عبر نظام نور لولي الأمر.

رسوم النقل المدرسي 1446

يجب علي أولياء الأمور سداد مبلغ 200 ريال سعودي كاملًا خلال العام الدراسي مقابل الاستفادة من خدمة النقل المدرسي في نظام نور للعام الدراسي 1446هـ. يتم تنفيذ عملية سداد هذه الرسوم من خلال نظام نور المركزي.

كما تؤكد شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي أن هذا المبلغ يغطي جزءا من التكاليف الفعلية التي تتحملها الدولة.

كما وقد تم إقرار هذه الرسوم بهدف ضمان عدم احتجاز المقاعد من قبل الفئات التي لا تستفيد منها بشكل كامل.

وتوضح الشركة الحالات التي يمكن فيها استرداد رسوم النقل المدرسي والحالات التي لا يُسمح فيها بالاسترداد منها في حالة قبول الطلب وتوفير الخدمة، لا يمكن استرداد الرسوم أما في حال عدم قبول الطلب وعدم توفير الخدمة، يُمكن استرداد رسوم النقل من خلال نظام سداد.