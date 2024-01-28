انت الأن تتابع خبر "إجازة رسمية" متي تحتفل السعودية بيوم التأسيس الوطني السعودي 1445 كم يوم متبقي علي الإجازة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعو بالإعلان على أنه يوم 22 من شهر فبراير سيكون إجازة رسمية وذلك لأن فيه تقوم الدولة بعمل الاحتفال من أجل بتأسيس دولة السعودية قبل 3 قرون وذلك أطلق عليه يوم التأسيس السعودي وايضا لكي يتم الاحتفال ببطولات الآباء والأجداد في التأسيس وستشهد فيه الدولة على العديد من المراسم المختلفة.

متي تحتفل السعودية بيوم التأسيس الوطني؟

قام الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالإعلان على أنه يوم 22 من شهر فبراير سيكون إجازة رسمية ، حيث تقوم دولة السعودية بالاحتفال كل عام بيوم التأسيس وذلك من أجل:

يعد من أهم أهداف الاحتفال بيوم التأسيس هو أن يشعر المواطنون السعوديون بالاعتزاز بالوحدة الوطنية في المملكة التي بدأها الملك عبد العزيز آل سعود.

بالإضافة إلي أن دولة السعودية تحتفل بهذا اليوم من أجل الاعتزاز بالجذور التي تنتمي إليها الدولة وايضا اعتزازها بإنجازات أبناء الملك عبد العزيز في تقوية الوحدة.

ويعتبر هذا اليوم من أهم الأيام لدى السعودية لأن فيه تم الصمود والدفاع عنها ضد الأعداء.

وفي نفس هذا اليوم قام الإمام محمد بن سعود بتولي الحكم في الدرعية وتوحيد الثقافة والعلوم وتحقيق الازدهار في البلاد.

وايضا فيه تم تأسيس دولة السعودية الأولى والوصول إلى الاستقرار.

مراحل تأسيس دولة السعودية

مرت دولة السعودية بالعديد من المراحل المختلفة قبل أن تصل إلي ما عليه الآن لذلك تقوم الممكلة بالأحتفال كل عام بيوم التأسيس الوطني للسعودي والمراحل وهي: