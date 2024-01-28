شروط الحصول علي الإقامة المميزة في بالسعودية 1445

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رياض - احمد صلاح - تمنح المملكة العربية السعودية العديد من أنواع الإقامات للأشخاص الوافدين إليها، ومن ضمن هذه الإقامات هي الإقامة المميزة، والذي يتم منحها لفئات مخصصه داخل السعودية، مثل رجال الأعمال والموهوبين والباحثين وغيرهم من الفئات المميزة، ولكن هناك بعض الشروط المطلوبة للحصول على الإقامة المميزة داخل السعودية، ولذلك سوف نوضح لكم في هذا المقال ما هي الشروط المطلوبة، وما هي المزايا التي يمكن الحصول عليها من خلال الإقامة المميزة بالسعودية.

شروط الحصول على الإقامة المميزة بالسعودية

لقد وضعت وزاره الخارجية السعودية مجموعة من الشروط المطلوب توافرها في الأشخاص المتقدمين للحصول على الإقامة المميزة بالسعودية، والاستفادة من المزايا والخدمات التي يتم تقديمها من خلال هذه الإقامة، ولذلك إليكم هذه الشروط موضحه في النقاط التالية.

من الشروط المهمة والأساسية للحصول على هذه الإقامة أن يكون الشخص خالي من أي أمراض معديه أو مزمنة، مع وجود تقرير طبي يثبت ذلك لا تقل مدته عن ٦ شهور.

أن يكون جواز السفر الخاص بالشخص ساري التفعيل بمده لا تقل عن ثلاثة شهور وأن يكون به صفحات فارغة لا تقل عن خمس صفحات.

كما يشترط أيضا أن يكون الشخص من ضمن الفئات المسموح لها بالحصول على الإقامة المميزة بالسعودية، سواء كان من رجال الأعمال أو الأشخاص الموهوبين أو الباحثين في العلوم المختلفة.

دفع كافه الرسوم المطلوبة للحصول على الإقامة المميزة بالسعودية.

مزايا الإقامة المميزة بالسعودية

لقد وضحت وزاره الخارجية السعودية أن هناك مجموعة من المزايا التي يحصل عليها الشخص من خلال الإقامة المميزة بالسعودية، ولذلك سوف نشير إليكم إلى هذه المزايا في النقاط التالية.