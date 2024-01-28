نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الأحساء يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير الشرقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء عضو مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس عمر العبداللطيف وفريقًا من منسوبي الهيئة.

واطلع الأمير على سير الأعمال في مشروعات وأعمال الهيئة، والمبادرات القائمة، والتنسيق المستمر بين هيئة تطوير الشرقية وهيئة تطوير الأحساء.

من جانبه ثمّن العبداللطيف اهتمام وحرص سمو محافظ الأحساء لكل مايخدم تطوير المنطقة.

