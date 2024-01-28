نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة العامة للنقل تعقد أكثر من 16 اجتماعًا دوليًا لتعزيز النقل المستدام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - على هامش مشاركة وفد الهيئة العامة للنقل في "مؤتمر مجلس أبحاث النقل TRB" المنعقد بعاصمة الولايات المتحدة الأمريكية واشنطن، عقدت الهيئة على مدى 4 أيام، أكثر من 16 اجتماعًا مع عدد من الشركات في وادي السليكون بولاية كاليفورنيا والذي يعد مركزًا للابتكار والريادة حيث تستوطنه العديد من الشركات الرائـدة فـي مجالات عديدة أبرزها (التقنية والطاقة والبرمجيات والنقل والخدمات اللوجستية).

وهدفت الزيارة إلى التعرف على توجهات الاستثمار في قطاع النقل، والتعرف على أفضل الممارسات في مراكز تميز النقل واستخدام البيانات الضخمة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، ودعم سبل البحث والتطوير في قطاع النقل، حيث تم خلالها استعراض أبــرز الأبحاث والمشاريع التي يتم العمل عليها، ومناقشة سبل تعزيز التعاون وتبادل المعرفة ونقل الخبرات.

وشاركت الهيئة العامة للنقل بجناح ضمن المعرض المصاحب للمؤتمر السنـوي لمجلس أبحاث النقل والذي استمر على مدى 3 أيام، بهدف تبادل الخبرات وبناء العلاقات مـع المتخصصيـن فـي مجـال النقل والجهات المشاركة.

كما شهد الجناح إقبالًا كبيـرًا من قبل الحضور، وتضمنت المشاركة أوراقًا بحثية وعـروضًا مرئية، وذلـك بهـدف التعريـف بالهيئـة العامـة للنقـل وتوضيـح دورها في المملكة وأهدافها الإستراتيجيـة الطموحة، وكما تخلل المشاركة استعراض أبرز المنجزات التي تمثل قيمة مضافة لقطاع النقل والخدمات اللوجستية والقطاعات المختلفـة بالمملكـة.

يذكر أن مؤتمر أبحاث النقل يعد أحد أبرز المؤتمرات السنوية في قطاع النقل حول العالم، وحرصًا مـن الهيئة العامـة للنقل لتحقيق أفضل النتائج من هذه المشـاركة، فقد تم عقد أكثر من 20 اجتماعًا جانبيًا مـع الشركات والجهات ذات العلاقة المشاركة فـي المؤتمـر، وذلـك لبحث سبل التعاون فـي مجال النقل وتدريـب وتطوير الكفاءات العاملة في القطاع.