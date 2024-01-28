استعلام عن رقم حساب في بنك الأهلي السعودي 1445هـ من خلال الصراف الآلي والآيبان ورقم الهوية

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رياض - احمد صلاح - يتم الاستعلام عن رقم الحساب في بنك الأهلي عن طريق عدة خطوات سهلة، حيث يقدم البنك الأهلي خيارات متعددة للعملاء لمعرفة رقم حسابهم بشكل ميسر، حيث يمكن للعميل اختيار الطريقة التي تناسبه ويُمكن الاستعلام عن رقم الحساب في بنك الأهلي عبر الإنترنت، أو من خلال ماكينات الصراف الآلي، أو باستخدام رقم الهوية.

استعلام عن رقم حساب في بنك الأهلي

للاستعلام عن رقم حسابك في بنك الأهلي التجاري السعودي، يمكنك اتباع الخطوات التالية بسهولة عبر الإنترنت عن طريق خدمة الأهلي أون لاين:

قم بزيارة الصفحة الرئيسية للبنك الأهلي التجاري.

سجّل الدخول إلى حسابك الشخصي في خدمة الأهلي أون لاين.

اكتب رقم البطاقة المصرفية الخاص بك الذي يتألف من 19 رقمًا وتأكد من كتابته بدقة.

اضغط على “دخول”.

ستظهر صفحة جديدة تحتوي على رقم حسابك في الجزء العلوي من الصفحة.

انتقل إلى قسم “حسابات”.

اختر “التفاصيل”.

اضغط على “كشوفات الحسابات”.

ستظهر لك نافذة جانبية على الجانب.

اختر “التفاصيل”.

ستظهر لك قائمة بتفاصيل الحساب ويكون رقم الحساب الخاص بك في الجزء الأسفل من القائمة.

الاستعلام عن رقم حساب من خلال الصراف الآلي

يمكن الاستعلام عن رقم الحساب في بنك الأهلي التجاري بسهولة من خلال ماكينة الصراف الآلي، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

الاستعلام باستخدام معلومات الحساب:

قم بزيارة أقرب ماكينة صراف آلي تابعة للبنك الأهلي التجاري.

قم بإدخال بطاقة الصراف الآلي وأدخل معلومات الدخول الخاصة بك، مثل اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد ظهور قائمة الحسابات، قم بطلب طباعة كشف الحساب الخاص بك عبر الخدمة الذاتية المتاحة في الصراف الآلي.

قم باتباع الإرشادات على الشاشة واختر “طباعة كشف الحساب”.

سيتم عرض رقم الحساب الخاص بك على كشف الحساب المطبوع.

الاستعلام باستخدام رقم الآيبان:

قم بإدخال بطاقة الصراف الآلي في الماكينة.

اختر خيار “طلب رقم الآيبان” من الشاشة.

سيتم طباعة رقم الآيبان الذي يحتوي على رقم الحساب المتبقي.

يمكنك أيضاً استخدام رقم الآيبان للاستعلام عن رصيد حسابك.

الاستعلام بعد عمل إيداع:

أدخل بطاقة الصراف الآلي.

قم بإيداع مبلغ مالي في حسابك.

اختر خيار “طباعة إيصال الإيداع”.

سيظهر رقم الحساب على إيصال الإيداع.

باستخدام هذه الطرق، يمكنك بسهولة الحصول على رقم حسابك في بنك الأهلي التجاري من خلال ماكينة الصراف الآلي.

الاستعلام عن رقم حساب البنك الأهلي برقم الآيبان

للاستعلام عن رقم حساب البنك الأهلي التجاري باستخدام رقم الآيبان، يمكن اتباع الخطوات التالية:

يبدأ العميل بتحويل حسابه إلى النظام الدولي للآيبان من خلال زيارة الصفحة الرئيسية للبنك الأهلي التجاري.

بعد التحويل يقوم العميل بالدخول إلى الصفحة الرئيسية للبنك الأهلي التجاري.

يختار العميل خيار البحث عن رقم الآيبان لحسابه.

يقوم العميل بإدخال رقم حسابه في البنك الأهلي التجاري والمكون من 14 رقم مع التحقق من صحة الرقم.

بعد إدخال الرقم يقوم العميل بالضغط على زر “إرسال”.

سيظهر للعميل رقم الآيبان المرتبط بحسابه مباشرةً على الصفحة.

الاستعلام عن رقم الحساب البنك الأهلي برقم الهوية

للاستعلام عن رقم الحساب في البنك الأهلي من خلال رقم الهوية، يمكن اتباع الخطوات التالية بسهولة: