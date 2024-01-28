انت الأن تتابع خبر طريقة نقل ملكية المركبة بين أفراد الأسرة وما الشروط المطلوبة؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أتاحت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية خدمة نقل ملكية المركبة بيك أفراد الأسرة بشكل إلكتروني من خلال منصة منصة أبشر الإلكترونية، وهذه واحدة من الخدمات التي تشكل اهتمامًا للكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة، حيث حددت الوزارة بعض الشروط المهمة للاستفادة من الخدمة، لذلك سوف نتعرف بشكل تفصيلي من خلال مقالنا اليوم عن طريقة نقل ملكية المركبة بين أفراد الأسرة وشروط الخدمة.

طريقة نقل ملكية المركبة بين أفراد الأسرة

يرغب الكثير من الأفراد بالتعرف على طريقة نقل ملكية المركبة بين أفراد الأسرة، حيث أتاحت وزارة الداخلية السعودية الخدمة بشكل إلكتروني من خلال منصة أبشر الإلكترونية، يمكنك اتباع بعض الخطوات لاستعادة من الخدمة، وتتمثل طريقة نقل ملكية المركبة بين أفراد الأسرة فيما يلي:

في بدء الأمر يتم التوجه إلى محرك البحث جوجل والدخول إلى منصة أبشر.

يتم دخول المتقدم إلى حسابه الشخصي من خلال تسجيل البيانات التالية رقم الهوية وكلمة المرور.

إدراج كود التحقق الذي سوف تتلقاه في رسالة نصية عبر هاتفك.

من بين النوافذ المعروضة في الصفحة يتم الذهاب إلى النافذة الخاصة بخدماتي.

ثم الدخول إلى خدمات قطاع المرور، ومن خلالها يتم فتح خدمة مبايعة المركبات.

يتم النقر على خانة بائع تحديد الصفة طرف عملية المبايعة الذي يقوم بالطلب.

الاطلاع على الشروط المعروضة ثم الضغط على موافقة.

يتم تحديد المركبة الذي يرغب المتقدم في نقل ملكيتها.

يتم تدوين جميع البيانات الأخرى المطلوبة المتعلقة بالشخص البائع والمشتري.

في هذه الخطوة يتم تسجيل بيانات عملية المبايعة وهي ثمن البيع الذي تم الاتفاق عليه.

انقر على خانة تأكيد، ثم الضغط هلم إرسال الطلب.

الشخص المشتري ينبغي أن يقوم بتأكيد العملية والموافقة عليها، وذلك بعد أن يتم استلام رسالة على حسابه الشخصي في منصة أبشر.

شروط نقل ملكية سيارة من خلال أبشر

تعرفنا من خلال فقرتنا السابقة عن طريقة نقل ملكية المركبة بين أفراد الأسرة، من خلال هذه الفقرة سوف نتعرف على شروط نقل ملكية سيارة عبر منصة أبشر الإلكترونية، وينبغي على المتقدمين استيفاء كافة الشروط، وهي كالتالي: