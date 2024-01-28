شروط استقدام العماله المنزلية وكيفية استخراج تأشيرة عاملة 1445

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رياض - احمد صلاح - استقدام العمالة المنزلية من أهم الخدمات التي تقدمها الحكومة في المملكة العربية السعودية للمواطنين السعوديين، حيث أنه عدد كبير من المواطنين السعوديين يحتاجون للعمالة للمنازل سواء سائق أو خادمة أو غيرها من العمالة الأخرى، لذلك حددت الحكومة السعودية شروط استقدام العماله المنزلية، لذلك سوف نتعرف من خلال مقالنا اليوم سوف نقوم بشرح التفاصيل حول شروط استقدام العماله المنزلية، وطريقة استخراج تأشيرة عاملة منزل إلكترونيًا.

شروط استقدام العماله المنزلية

تسعى المملكة السعودية إلى توفير أهم الخدمات التي يحتاج لها المواطنين والمقيمين في المملكة بشكل إلكتروني، وواحدة من الخدمات المهمة التي تتيحها الحكومة وهي استقدام العماله المنزلية، حيث حددت بعض شروط استقدام العماله المنزلية، وهي كالتالي:

بإمكان الشخص المتقدم توظيف عدد أكبر من العمالة في حال كان قادرًا ماديًا.

إذا كان يوجد زواج ثانٍ أو يوجد عدد من الأبناء أو في حال أحد الأبوين أو الاثنين قام بإعالة الأسرة معًا تتم الموافقة على العمالة الثانية.

يمكن الموافقة على سائق ثانٍ في حال وجود بنات قادرات على الزواج أو أطفال يتعلمون في مراحل مختلفة.

لكي يتمكن صاحب العمل من تعيين عمال جدد، ينبغي أن يقوم بتقديم شهادة طبية صادقة تؤكد أنه يعاني من مرض خطير يتطلب تعيين عمال جدد.

للتحقق من قدرة العامل على تلبية أي التزامات مالية، ينبغي عليه تقديم تقريرًا ماليًا يتضمن مبلغ مالي بحد أدنى قدره 35 ألف ريال سعودي.

يمكن للشخص المتقدم إكمال الخطوات المتبقية لتجديد إقامته، في حال لديه حسابًا نشطًا على منصة أبشر.

يتطلب من المتقدم الشخص المتقدم سداد كافة الرسوم الخاصة بالمخالفات المروية في حال وجودها، كما ينبغي أن يتأكد من عدم تورطه في أي قضايا جنائية.

خطوات استخراج تأشيرة عاملة منزلية

ضمن حديثنا عن شروط استقدام العماله المنزلية، سوف نتعرف على خطوات استخراج تأشيرة عاملة منزلية، حيث تتيح الحكومة السعودية هذه الخدمة بشكل إلكتروني من خلال اتباع بعض الخطوات بسيطة، وهي كالتالي: