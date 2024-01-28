انت الأن تتابع خبر ناجز للخدمات العدلية يُطلق خدمة الواتساب التفاعلي.. مميزاتها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن مركز ناجز للخدمات العدلية عن أجدد خدماته، وهي خدمة “واتساب ناجز”، حيث تُمكن الأفراد من استخدام الواتساب للوصول إلى خدمات عدلية بشكل سريع وفوري، ويشمل كل من الدعم القانوني المتقدم، ويسهل الجهد والوقت، وتهدف هذه الخدمة إلى تعزيز الحياة على المواطنين للحصول على الخدمات العدلية.

مزايا خدمة الواتساب التفاعلي

أوضح مركز ناجز عن مزايا خدمة واتساب التي تسمح للأفراد إنهاء الخدمات العدلية في أي وقت بشكل سريع، هذا على عكس الانتقال إلى الجهات الحكومية وإهدار الكثير من الوقت والجهد.

ويقوم بالرد فريق قانوني لديه خبرة ويساعد على إحالة الطلب للجهة المتخصصة على الفور، بالإضافة أن هذه الخدمة متوفرة للجميع في كافة مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية على مدار اليوم بدءًا من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً ويكون التواصل عبر الرقم الموحد وهو (966920008128).

الخدمة الجديدة من ناجز للخدمات العدلية تتيح للمستفيدين إرسال الأسئلة والاستفسارات، ويتم الرد عليهم على الفور لكل من خدمة (قضاء، تنفيذ، استفسار)، ويقوم المتخصصين بتنفيذ الطلب وفقًا للإجراءات منظمة وبالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، ويتم بعد ذلك نقل الطلب إلى المسار المخصص له.

وقام المركز بتعيين فريق محترف لتقديم الخدمة بصورة فورية من خلال دردشة مرئية مع مقدمين الطلب، ويعمل مركز ناجز للخدمات العدلية جاهدًا على زيادة عدد العمليات لتحسين تجربة المستفيدين الذي يساعد على رفع أعلى مستويات من الجودة والأكثر والمصداقية في المعاملات العدلية.

تطوير الإجراءات العدلية