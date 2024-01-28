انت الأن تتابع خبر شروط تجديد الإقامة بالسعودية وخطوات التقديم عبر أبشر 1445 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لقد وضحت وزارة الخارجية السعودية أنه يمكن لأي شخص تجديد إقامته داخل المملكة العربية السعودية وذلك من خلال توفر مجموعة من الشروط المطلوبة لكي يتمكن أي شخص من تجديد إقامته بالسعودية بسهولة، حيث قد وضعت وزاره الخارجية هذه الشروط لكي تقوم بضبط عمليه إقامة الأشخاص وتطبيق القوانين على مختلف الأفراد المقيمين، كما قد سهلت الكثير من الإجراءات حول تجديد الإقامة, حيث يمكنك الآن تجديد إقامتك إلكترونيا، وذلك من خلال منصة أبشر الإلكترونية، وسوف نشير إليكم إلى الخطوات المطلوبة وما هي الشروط لتجديد الإقامة.

شروط تجديد الإقامة بالسعودية

لقد وضعت الحكومة السعودية هذه الشروط وذلك لكي تحافظ على سلامة المواطنين وسلامة أمن المملكة العربية السعودية، ولذلك سوف نشير إليكم إلى أهم هذه الشروط المطلوبة في النقاط التالية.

يلزم أن يكون جواز السفر الخاص بالشخص ما زال قيد التفعيل وبه صفحات فارغه لا تقل عن صفحتين.

ألا يوجد أي أحكام قضائية أو جنائية على الشخص الذي يرغب في تجديد إقامته بالسعودية، كما يجب أيضا عدم وجود أي مخالفات مروريه مسجله عليه وفي حالة وجود مخالفات فيلزم تسديدها قبل تجديد الإقامة.

يشترط أيضا عدم تهرب الشخص الذي يقوم بتجديد إقامته من أي مبالغ ضريبيه داخل السعودية.

ومن الشروط المهمة أيضا هي استكمال كافة الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة عند التقديم على تجديد الإقامة.

خطوات التقديم على تجديد الإقامة عبر منصة أبشر

لقد وضحت وزارة الخارجية السعودية أنه يمكن التقديم على تجديد الإقامة داخل المملكة العربية السعودية وذلك من خلال منصة أبشر الإلكترونية بأتباع بعض الخطوات وإليكم هذه الخطوات موضحه كالتالي.