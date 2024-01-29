نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكنيست يصوت غدًا على حجب الثقة عن حكومة نتنياهو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية رئيس حزب هناك مستقبل يائير لابيد اليوم الأحد للتصويت على مشروع قانون لإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو غدًا الإثنين، مشددًا على ضرورة ترتيب الأولويات ودعم المقترح.

وقال لابيد: «في ظل قرار حكومة نتنياهو وضع ميزانية سياسية غير مسؤولة ومخزية على طاولة الكنيست، فإن كتلة الحزب بالكنيست ستطرح غدًا اقتراحًا لحجب الثقة عن الحكومة»، مطالبًا فصائل الكنيست وأعضاء الحكومة والائتلاف الذين يشاركونهم الرأي بترتيب الأولويات ودعم مقترحه.

واتهم لابيد حكومة نتنياهو بالاهتمام بالمؤتمرات الصحفية وإلقاء المسؤولية على كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي.

وكان النائب السابق لرئيس الموساد عضو الكنيست رام بن باراك اعتبر بقاء نتنياهو في السلطة أسوأ من أي بديل، مؤكدًا أن حكومة نتنياهو تدار بنسبة 100% من قبل العناصر الأكثر تطرفًا في البلاد.

وقال بن باراك: «إذا لم يسقط نتنياهو فلن يحدث شيء هنا».