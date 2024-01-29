نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق معرض جدة الدولي للسياحة والسفر اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينطلق معرض جدة الدولي للسياحة والسفر بنسخته الـ 12 مساء اليوم في سوبر دوم ويستمر حتى ٣٠ يناير ٢٠٢٤، بمشاركة أكثر من 250 جهة محلية وعالمية من هيئات سياحة وشركات من القطاع الخاص وشركات الطيران والفنادق والمنتجعات وعدد من الشركات المتخصصة في قطاع السياحة، إضافة إلى تواجد شركات جديدة من عدة دول مثل مصر، تونس، المغرب، الأردن، البوسنة والهرسك، تشاد، موريشوز، قبرص، هنغاريا، جورجيا، وشركات أخرى من مدينة العلا.

ويستهدف المعرض أكثر من 40 ألف زائر من الزوار والسياح والمهتمين والمتخصصين في قطاع السياحة ومحبي السفر.

كما يسعى أن يكون حلقة وصل بين الجهات المشاركة وسوق السفر بالمملكة العربية السعودية، وإيجاد سبل تعاون عمل جديدة وفريدة من نوعها بتشجيع السياحة الداخلية والخارجية وإعادة التعريف بالسياحة في المملكة العربية السعودية وربط أعمال السياحة الخارجية مع البلدان المشاركة بمشاريع الاستثمار السياحي الجديدة.

وأكدت رئيسة اللجنة المنظمة للمعرض رئيسة مجموعة فور إم لتنظيم المعارض والفعاليات مايا حلفاوي أن المعرض هذا العام سيقدم رؤية جديدة لعالم السفر والسياحة دعمًا لرؤية المملكة 2030 من حيث الإسهام في دعم السياحة السعودية.

وما يميز المعرض بنسخته الحالية أنه سيركز على فتح المجال لتنفيذ الشراكات والعقود بين الجهات المشاركة في المعرض من داخل المملكة وخارجها، من خلال إتاحة عمل لقاءات واجتماعات عن طريق حجز موعد محدد بوقت محدد من خلال موقع المعرض الإلكتروني، وخصصت لذلك قاعات اجتماعات مجهزة بالأدوات والأجهزة اللازمة.

ويأتي المعرض بنسخته الحالية برعاية كل من: الكويتية، فلاي ناس، ارويا كروز، ميلينيوم هوتيل كاسابلانكا جراند، هوليدي إن ستور.