نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب أمير مكة المكرمة يصل محافظة القنفذة ضمن جولاته التفقدية ويدشن عددًا من المشاريع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أميرمنطقة مكة المكرمة اليوم إلى محافظة القنفذة ضمن جولاته التفقدية لمحافظات المنطقة.

وفور وصول الأمير، دشن مشروع تطوير الواجهة البحرية بالكورنيش الشمالي والذي يقع على مساحة 14 ألف متر مربع ويضم جلسات ومسطحات خضراء وممشى رياضيًا ومنطقة ألعاب للأطفال.

عقب ذلك رأس نائب أمير منطقة مكة اجتماع المجلس المحلي في القنفذة بحضور مسؤولي القطاعات الحكومية في المنطقة وأعضاء المجلس، وتم خلاله استعراض المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمتأخر منها، حيث تمت مناقشة سُبل تسريع العمل فيها.

وبلغ عدد المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها 98 مشروعًا، منها 4 مشاربع تعليمية و5 مشاريع صحية تضمنت، استكمال أَعمال تطوير وترميم قسم الطَّوارئ بمستشفى جنوب القنفذة العام، وإِحلال وتورِيد وتركِيب أرضِيات الفينيل لمستشفى المظيليف وثريبان و3 مشاريع لشركة المياة الوطنية تمثلت، في إنشاء محطة معالجة وخزان عالٍ سعة 3000 م3، وشبكة الصرف الصحي ومحطات الرفع؛ إضافة إلى 52 مشروعًا للكهرباء و34 مشروعًا بلديًا.

بعد ذلك استقبل الأمير سعود بن مشعل أهالي محافظة القنفذة واستمع لمقترحاتهم.