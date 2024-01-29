انت الأن تتابع خبر الجوازات.. إلغاء تأشيرة الخروج النهائي عبر منصة أبشر بالسعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد خدمة إلغاء تأشيرة الخروج النهائي من الخدمات الهامة التي تقدمها الإدارة العامة للجوازات السعودية لجميع المقيمين والوافدين بالدولة، وذلك من أجل تلبية مطالبهم واحتياجاتهم والتي تتم بشكل إلكتروني دون الحاجة لزيارة مقر الوزارة وتضيع الوقت وتوفيرا للجهد تماشيا مع رؤية المملكة 2023، حيث أنه توجد بعض المقيمين يريدون الخروج النهائي من المملكة ولكن قد يحدث شئ ما يدفعهم إلى إلغاء تلك التأشيرة بعد صدورها، وذلك فى حالة عدم المغادرة خلال فترة صلاحية التأشيرة والتي تكون لمدة 60 يوما ويتم فرض غرامة قدرها 1000 ريال سعودي، هذا الحديث الذي سوف نقوم بتوضيحه خلال السطور القادمة.

خطوات إلغاء تأشيرة الخروج النهائي

لكي يتمكن المقيم من إلغاء تأشيرة الخروج النهائي فلا بد من سريان صلاحية هوية المقيم لكي يتمكن من إتمام إجراءات الإلغاء التي تتم عبر منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، تلك المنصة التي تقدم الكثير من الخدمات الهامة لجميع المواطنين والتي منها إصدار تأشيرة الخروج النهائي وغيرها، ويمكنك إلغاء تأشيرة الخروج عبر الخطوات الآتية:

قم بالدخول إلى منصة أبشر والضغط على أبشر أفراد.

إتمام عملية تسجيل الدخول وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

قم باختيار خدمات الجوازات.

اضغط على الخدمات الإلكترونية ومنها خدمات المكفولين.

اضغط على تأشيرة الخروج النهائي.

خدمة إصدار التأشيرة ومنها قم بإلغاء طلب تأشيرة الخروج النهائي.

اضغط على تأكيد الإلغاء.

هل يمكن إلغاء تأشيرة الخروج النهائي بدون موافقة الكفيل؟

لقد جاءت بعض الاستفسارات حول ذلك السؤال من قبل أحد المقيمين، وقد قامت الهيئة العامة للجوازات السعودية بالرد على تلك الاستفسارات عبر الموقع الرسمي تويتر وأوضحت بأنه يمكن إلغاء تأشير الخروج النهائي بدون موافقة الكفيل، وذلك يمكن للمقيم نقل الكفالة بعد إصدار خدمة الخروج النهائي ولكن يتم ذلك فى بعض الحالات والتي يجب أن يقوم المقيم بإجراء إلغاء تأشيرة الخروج النهائي.

موانع الخروج النهائي

هناك مجموعه من الأسباب التي يمكن أن يرتب عليها منع المقيم من الخروج بشكل نهائي من المملكة، والتي تتمثل على النحو التالي:

إذا كان جواز السفر منتهي الصلاحية.

عندما تكون هناك سيارات مسجلة باسم المقيم.

فى حالة إذا كانت إقامة العامل منتهية.

عندما توجد بعض المخالفات والغرامات المالية.

فى حالة انتهاء عقد العمل.

لذا يجب على المقيم الذي يريد إصدار تأشيرة الخروج النهائي لا بد أن يكون السجل الأمني له خالي من أي أحكام جنائية، صلاحية جواز السفر الخاص بالمقيم وعدم الهروب من العمل لدي صاحب العمل.