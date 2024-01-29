كيفية الاستعلام عن كرت العمل برقم الإقامة وتجديده في السعودية

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رياض - احمد صلاح - كرت العمل هو وثيقة رسمية تصدر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تثبت العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، ولكي يتمكن العامل من الاستفادة من المزايا التي يوفرها كرت العمل، يجب عليه الاستعلام عنه بشكل دوري، للتأكد من صلاحيته وعدم انتهاء مدته، وفي هذا المقال، سنوضح لكم كيفية الاستعلام عن كرت العمل برقم الإقامة، وكيفية تجديده، والشروط التي يجب توافرها لتجديده.

كيفية الاستعلام عن كرت العمل برقم الإقامة

يمكن الاستعلام عن كرت العمل برقم الإقامة من خلال الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

اختر أيقونة الخدمات الإلكترونية.

انتقل إلى خانة تبويب رخص العمل.

أدخل رقم الإقامة في المكان المخصص له.

قم بإدخال رمز التحقق المعروض على الشاشة.

انقر على خانة البحث لعرض جميع البيانات المطلوبة.

كيفية تجديد كارت العمل

يمكن تجديد كارت العمل من خلال الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

سجل دخولك بإدخال البيانات المطلوبة وانقر على تسجيل الدخول.

حدد المنشأة التابعة للعامل.

قم بملء نموذج التجديد بكل البيانات المطلوبة.

أرفق جميع الوثائق المطلوبة كما هو محدد.

انقر على خانة “إرسال” لتقديم النموذج.

قم بمراجعة البيانات على الشاشة وتحقق من رقم السداد المطلوب.

أدفع الرسوم المطلوبة باستخدام رقم السداد الذي يتبع للوزارة.

شروط تجديد كارت العمل

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها لتجديد كارت العمل، وهي كالتالي:

عدم تجاوز فترة الستة أشهر بعد انتهاء الصلاحية.

الالتزام بشروط الحضور والانصراف من قِبل الموظف.

تجديد جواز السفر لضمان صلاحيته.

تحديد مدة الإقامة أثناء عملية التجديد.

ضرورة وجود تأمين صحي ساري المفعول للعامل.

التسجيل في البريد الوطني للحصول على عنوان وطني.

نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم معلومات مفيدة حول كيفية الاستعلام عن كرت العمل برقم الإقامة، وكيفية تجديده، والشروط التي يجب توافرها لتجديده.