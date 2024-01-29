انت الأن تتابع خبر عاجل|برنامج تدريب طلاب الكليات المهنية من أرامكو يفتح أبوابه لعام 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلقت شركة أرامكو، عبر موقعها الرسمي، برنامج التدريب لطلبة الكليات المهنية 2024م، وفتحت باب التقديم لهذه الفرصة المميزة والمحدودة، ويعتبرهذا البرنامج فرصة لطلاب الدبلوم السعوديين الطموحين، الذين يدرسون في الكليات الصناعية الفنية ومعهد الإدارة العامة، وهدف البرنامج هو توفير فرص تدريبية ممتازة تساعد المشاركين على اكتساب الخبرات العملية واكتشاف مواهبهم الحقيقية، ومن خلال هذه الفرصة، يتمكن الطلاب من استيفاء متطلبات التخرج من كلياتهم أو معاهدهم، بالإضافة إلى تقييمهم بشكل شامل وتحديد مستوى تطورهم وتحسين أدائهم المستقبلي.

برنامج تدريب طلاب الكليات المهنية من أرامكو

يعتبر هذا البرنامج فرصة استثنائية للطلاب الطموحين الذين يسعون لبناء مستقبل واعد في صناعة النفط والغاز، ويشمل البرنامج فرص للحصول على رواتب مجزية، بالإضافة إلى إسكان موفر وتأمين صحي شامل، ومن المتوقع أن يحظى البرنامج بإقبال كبير من قبل الطلاب السعوديين المتميزين، الذين يسعون لتطوير مهاراتهم واكتساب خبرات قيمة في صناعة النفط والغاز

متطلبات وشروط برنامج التدريب لطلبة الكليات المهنية من أرامكو

أعلنت شركة أرامكو عن فتح باب التقديم لبرنامج التدريب لطلبة الكليات المهنية، والذي يوفر فرص تدريبية هامة للطلاب السعوديين المتفوقين، حيث يأتي البرنامج مع مجموعة من الشروط والمتطلبات التي يجب على المتقدمين الالتزام بها، من بينها:

1. عدم تخرج المتقدم من الجامعة.

2. استكمال الفترة التدريبية بالكامل.

3. عدم التسجيل في مواد دراسية خلال فترة التدريب.

4. مدة التدريب المطلوبة من الجامعة يجب أن تكون 8 أسابيع على الأقل.

5. يجب أن لا يقل المعدل التراكمي للمتقدم عن 2 من 4 للتخصصات الفنية، و 2.5 من 4 للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها، ويتم منح الأولوية للمرشحين ذوي المعدلات العالية.

الوثائق المطلوبة للتقديم في برنامج التدريب لطلبة الكليات المهنية

للطلاب الراغبين في التقديم على برنامج التدريب لطلبة الكليات المهنية من أرامكو، يجب تقديم الوثائق التالية:

1. نسخة من بطاقة الأحوال المدنية.

2. نسخة من كشف الدرجات الرسمي الأخير.

3. خطاب رسمي من الجامعة أو الكلية أو المعهد يفيد بأن برنامج التدريب المهني يعتبر جزء من متطلبات التخرج أو يحتوي على غرض التدريب ومدته.

مزايا برنامج التدريب لطلبة الكليات المهنية من أرامكو