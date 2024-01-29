انت الأن تتابع خبر كم تبلغ غرامة تأخير سداد التأمينات الاجتماعية 1445.. المؤسسة العامة تُوضح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يريد العديد من الأشخاص معرفة كم غرامة تأخير سداد التأمينات الاجتماعية 1445؟ وهى الغرامة التي تفرض على الأشخاص المتأخرين وعدم دافعي غرامة سداد التأمينات الإجتماعية المعلنة من قبل الهيئة المسؤولة عن ذلك الأمر، وبدأت في تنفيذيه منذ فترة وفقاً للقوانين المعلنة والتي تم العمل بها من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية التابعة للمملكة العربية السعوديةأعلنت المؤسسة العامة أن نسبة الغرامة التي تم ورودها في الدستور السعودي في المادة 19 الحالي تكون بنسبة 2% من قيمة الإشتراك الشهري المستحق، كم وضحت نفس المادة في الدستور أنه من الممكن أن يتم إعفاء صاحب المؤسسة عن دفع التأمينات في بعض الحالات المعنية، وفي حالة الإعفاء من دفع غرامة سددا التأمينات، يلزم توافر بعض الشروط والمتطلبات الضروروية، والتي سنوضحها من خلال السطور التالية.

الشروط اللأزمة للإعفاء من دفع غرامة سداد التأمينات

يجب ألا يكون لصاحب العمل أي إستفادة من أي إعفاء مسبق سابق.

يلزم مراعاة عدم وجود أي من مخالفات أو حوادث عمل.

من الضروري القيام بتسجيل جميع العاملين بالمؤسسة.

يشترط عدم وجود أي إجراءات معلقة تتعلق بتلك المؤسسة.

كيفية التقديم للإعفاء من دفع غرامة التأخير

يمكنك تقديم الطلب بشكل إلكتروني كامل عن طريق الموقع التابع لمؤسسة التأمينات الإجتماعية، كل ما عليك إتباع الخطوات التالية:

أولاً: يجب تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الإلكتروني لمؤسسة التأمينات الإجتماعية.

عليك النقر على خيار الأعمال.

قم بالنقر على الخدمات المالية.

اختر الإعفاء من الغرامات المالية من الخيارات المتاحة.

عليك إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

عليك إرفاق كافة المستندات المطلوبة.

قم بالضغط على خيار ” موافقة” والإطلاع على كافة الشروط والأحكام.

قم بالنقر على أيقونة التقديم.

شرحت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية العديد من الطرق، التي يمكن من خلالها دفع وتسديد الغرامة بشكل كامل، ومن أبرز وأهم هذه الطرق، ما يلي: