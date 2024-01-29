نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية تدين الهجوم على القاعدة العسكرية الأمريكية قرب الحدود الأردنية السورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدانت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين الهجوم الذي وقع على قاعدة عسكرية أمريكية على الحدود الأردنية السورية.

وجاء في بيان وزارة الخارجية السعودية: "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية وتنديدها بأشد العبارات الهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية على الحدود الأردنية السورية، والذي أدى إلى مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة 25 آخرين".

وأضاف البيان: "وتجدد الوزارة دعم المملكة الثابت للجهود الدولية المكثفة للقضاء على الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره وتجفيف منابع تمويله".

وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، في وقت سابق، مقتل 3 جنود وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن، وقال البنتاغون إن ما تعرضت له القوات الأمريكية في الأردن "تصعيد خطير".

وتبنت المقاومة الإسلامية في العراق يوم الأحد مسؤولية الهجوم على قاعدة أمريكية على الحدود الأردنية والتي أسفرت عن مقتل 3 جنود أمريكيين واصابة 25 آخرين.

وأكدت "المقاومة الإسلامية" العراقية في بيانها أنها "ستواصل شن هجماتها ضد القواعد الأمريكية دعما لقطاع غزة وردا على "المجازر الإسرائيلية بحق القطاع منذ 115 يوما".

وأضافت في بيانها أنها استهدفت اليوم 4 قواعد أمريكية وهي قواعد الشدادي والركبان والتنف، أما الرابعة وفقا للبيان فداخل الأراضي الفلسطينية وهي منشأة زفولون البحرية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعلن أن ثلاثة عسكريين أمريكيين قتلوا وأصيب آخرون في هجوم بطائرة مسيرة على قوات أمريكية قرب حدود سوريا.