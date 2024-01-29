نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر السعودي بالطائف تنفذ أكثر من 78 برنامجًا وفعالية تثقيفية توعوية في الخدمات الإسعافية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذت هيئة الهلال الأحمر السعودية ممثلةً في إدارة التدريب والشؤون الأكاديمية بمحافظة الطائف خلال العام 2023 (78) برنامجًا تدريبيًا؛ ضم عددًا من الدورات والمحاضرات التوعوية والتثقيفية للمجتمع المحلي والزائر، حيث استفاد منها أكثر من (1104) متدربين من القطاعين الحكومي والخاص.

وأوضحت الهيئة أن البرنامج شمل في فقراته التدريب على البروتوكولات العلاجية، ودورات تخصصية في دعم الحياة الأساسية والمتقدمة، عمل على تقديمها وشرح تفاصيلها مجموعة من المتخصصين، وفق أعلى المعايير وأحدث التقنيات المصاحبة في هيئة الهلال الأحمر السعودي في الطائف، مشيرةً إلى أن هذه البرامج التحق في عملها الميداني وتنظيمها 2115 متطوعًا ومتطوعة؛ لعدد 410 فعاليات، حيث أسهموا في خدمة ما يقارب ١٠٠ ألف زائر عن طريق تواجدهم في المحافل الرسمية والأعياد والأماكن العامة لتقديم الخدمة الإسعافية ماقبل وصول الفرق المختصة في مباشرة الحالات الحرجة أو غيرها، مؤكدة أن المتقدمين والمسجلين للعمل التطوعي المجتمعي وصل إلى 5800 متطوع ومتطوعة من مختلف التخصصات الصحية والإدارية سواءً من أطباء أو ممرضين أو طلاب وطالبات كليات الطب والكليات الصحية المختلفة التابعة لجامعة الطائف.

وأفادت الهيئة أنه بإمكان الراغبين بالتسجيل في الأعمال التطوعية لبرامج وفعاليات الهيئة بالتسجيل من خلال الدخول على منصة التطوع الخاصة بالهيئة "متأهب" في محافظة الطائف للالتحاق بالبرامج التطوعية التي يتم تقديمها بشكل مستمر