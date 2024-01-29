نظام فارس: نقل خدمات موظفي التعليم من نظام التقاعد إلى التأمينات الاجتماعية

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رياض - احمد صلاح - كشف “نظام فارس” عبر حسابه الرسمي لمنصة “إكس” عن نقل خدمات موظفين التعليم بالمملكة العربية السعودية من نظام نظام التقاعد إلى نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأكد نظام فارس إنه يمكن للموظفين التعرف على المعلومات من خلال الدخول على النفاذ الوطني.

نقل خدمات موظفي التعليم من نظام التقاعد

أعلن اليوم نظام فارس أنه يمكن للمعلمين عرض بياناتهم من خلال الانتقال عبر متصفح الإنترنت على النفاذ الوطني، في الوقت الذي أعلنت فيه هيئة تقويم التعليم والتدريب أنه من المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية من اختبارات جاهزية لعام 2024 للطلاب التي تم تخرجهم غدًا.

إطلاق المرحلة الثانية من اختبارات جاهزية 2024

وأوضحت الهيئة أن الهدف من اختبارات جاهزية 2024 هو قياس الأداء الأكاديمي للجامعات والكليات في المملكة العربية السعودية، ويعد هذا العام الثاني من الاختبارات ويحتوي على أكثر من 700 برنامج أكاديمي لعدد 24 تخصص جامعي لمرحلة البكالوريوس.

حيث أن “برنامج جاهزية” من أهم مبادرات الهيئة الوطنية للإسهام التي تسعى لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 تهدف إلى إدارة اختبارات معيارية في 24 تخصصًا جامعيًا ليصل إلى أكثر من 40 ألف طالب.

تعزيز اكتساب الخريجين الحد الأدنى من المعارف

فالبرنامج يهدف إلى قياس وتحسين جودة الطلاب في البرامج الأكاديمي، كما أنه يحسن اكتساب الخريجين للحد الأدنى من المعرفة والقيم (نتائج التعلم)، كما أنه يساعدهم على اكتساب خبرة واستعداد لدخول سوق العمل.

حيث أن المرحلة الثانية يركز البرنامج على تقييم طلاب درجة البكالوريوس الذي سوف يتم تخرجهم للعام الجديد 2023/2024 من البرامج الجامعية وكافة التخصصات التي حددتها الهيئة.

أنواع التخصصات التي يستهدفها “برنامج جاهزية“

تتضمن تخصصات الإدارة والإحصاء والعلوم الاجتماعية والرياضيات والسلوكيات 5 تخصصات وهم:

علم الاقتصاد.

إدارة الأعمال.

نظام المعلومات الإدارية.

الموارد البشرية.

الإكتوارية.

بينما تشمل تخصصات الهندسة والحرف الهندسية 6 تخصصات وهم كالتالي:

الهندسة المدنية.

الهندسة الصناعية.

الهندسة الكهربائية.

الهندسة الكيميائية.

الهندسة الميكانية.

العمارة.

مستهدفات عدد من برامج تحقيق الرؤية

أن برامج تحقيق الرؤية تتضمن البرامج التالية: