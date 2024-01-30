انت الأن تتابع خبر تاريخ إيداع الدعم الريفي ومن هم المستفيدين من الدعم 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد الدعم الريف هو أحد برامج الدعم المقدمة في المملكة العربية السعودية لصغار المزارعين مربي الماشية والأسر المنتجة، ويهدف إلى تحسين القطاع الزراعي والارتقاء بالمستوى المعيشي ورفع كفاءتهم الإنتاجية، والدعم يكون دعمًا ماليًا يحصل عليه المستفيد شهريًا أو يكون عبارة عن توفير مشاريع تهدف لتطبيق هذا البرنامج، وتشرف على برنامج الدعم هذا وزارة البيئة والمياه والزراعة، وأوضحت الوزارة أن هناك تاريخ إيداع الدعم الريف محدد يتم نزوله شهريًا في نفس الموعد، وهذا ما سنستعرضه في السطور القادمة.

يتم صرف الدعم للأشخاص المستحقين الذين صدرت أهليتهم وتم قبولهم وإدراجهم في فئة المستفيدين ابتداءً من اليوم الأول من كل شهر ميلادي ويستمر حتى اليوم العاشر من الشهر الميلادي، أي أنه موعد نزول الدعم الريفي شهر فبراير 2024 سيكون ابتداءً من يوم الخميس الموافق الأول من فبراير، كما أنه يتم الإعلان عن الأهلية في نهاية الشهر الميلادي وما إن تظهر النتيجة بالقبول يحصل المستفيد على الدعم، ويمكن أن تستمر مراجعة الطلب بعد التقديم لستين يومًا كحد أقصى.

شروط التسجيل في دعم ريف

تم تحديد بعض الشروط التي يجب استيفاؤها في المتقدم من أجل الحصول على دعم ريف وهي كالتالي:

أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عامًا.

ألا يكون موظفًا في أحد القطاعين الحكومي أو الخاص.

ألا يزيد دخله الشهري عن 6 آلاف ريال سعودي.

وأن يكون ممتهنًا لأحد المهن الزراعية المحددة من قبل برنامج دعم ريف.

يجب تقديم ما يثبت أهلية المتقدم وقدرة على مزاولة مهنة الزراعة.

يجب أن يتم تقديم طلب الحصول على الدعم من خلال الموقع الإلكتروني بعد توافر كافة الشروط.

من هم المستفيدين من دعم ريف

حددت وزارة الموارد البشرية بعض الفئات التي تستحق الدعم الريفي منها: