سفير المملكة بالقاهرة يستقبل نظيره المغربي

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل أسامة بن أحمد نقلي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، اليوم الإثنين، سفير المملكة المغربية لدى القاهرة محمد آيت وعلي، بمقر سفارة المملكة.

وهنأ السفير نقلي، السفير المغربي، بمناسبة تعيينه سفيرًا لبلده لدى مصر، متمنيًا له التوفيق والسداد، كما جرى تبادل الأحاديث الودية، واستعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر عبدالرحمن بن سالم الدهاس.