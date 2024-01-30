أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس .. أجواء غير مستقرة وأمطار ببعض انحاء المملكة العربية السعودية

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 30 يناير بالمملكة العربية السعودية، لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية(طريف-عرعر)، الجوف(القريات ).

وتنشر لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية فيما يلي حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم بجميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

حالة الطقس اليوم بالمملكة العربية السعودية

حالة الطقس اليوم بالمملكة العربية السعودية، تتهيأ الفرصة اليوم لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجراء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة(الطائف).

كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية(طريف-عرعر)، الجوف(القريات).

في حين تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية بينما يستمر على مرتفعات جازان، عسير والباحة ويمتد إلى الطائف

درجات الحرارة العظمي والصغرى اليوم والظواهر الجوية المتوقعة بجميع أنحاء المملكة

المدينة العظمى الصغرى الرطوبة الظواهر الجوية مكة 27 17 70 غائم جزئي المدينة المنورة 23 11 60 صحو الرياض 26 13 75 عوالق جدة 27 18 70 رياح نشطة الدمام 24 14 90 ضباب أبها 19 10 95 أمطار/ضباب تبوك 16 4 75 صحو بريدة 24 10 85 عوالق حائل 19 6 85 صحو الباحة 18 11 90 أمطار/ضباب عرعر 17 6 80 امطار خفيفة سكاكا 18 7 85 غائم جزئي جازان 30 24 90 أمطار/ضباب نجران 31 15 75 عوالق الخرج 27 14 70 عوالق المجمعة 24 12 70 عوالق وادي الدواسر 30 17 60 عوالق الدوادمي 25 14 55 عوالق شرورة 34 18 65 عوالق

حالة البحر الأحمر