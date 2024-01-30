إطلاق الرصد الآلي على مخالفات الشاحنات والحافلات بدءًا من هذا التوقيت

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رياض - احمد صلاح - أوضحت الهيئة العامة للنقل TGA بالمملكة العربية السعودية عن إجراءات لرفع مستوى السلامة المرورية لتحسين الامتثال بالنقل، لذلك تم إصدار الرصد الآلي على مخالفات الشاحنات والحافلات، بدءًا من يوم 21 أبريل 2024 الموافق 12 شوال 1445هـ.

الرصد الآلي لمخالفات الشاحنات والحافلات

أعلنت الهيئة العامة للنقل TGA عبر حسابها الرسمي لمنصة “إكس” عن انطلاق الرصد الآلي على مخالفات الشاحنات والحافلات اعتبارًا من يوم 21 أبريل 2024، حيث يتضمن الرصد الآلي لمخالفات الشاحنات والحافلات كل من:

نشاط نقل البضائع.

تأخير الشاحنات.

حافلات النقل الدولي.

تأجير الحافلات.

مع العلم أن هذا التطبيق سوف يتم تطبيقه على جميع مناطق ومدن المملكة العربية السعودية.

التزاماً برفع مستوى السلامة المرورية وتعزيز الامتثال في النقل..#الهيئة_العامة_للنقل_TGA تعلن عن إطلاق الرصد الآلي على مخالفات الشاحنات والحافلات اعتبارًا من 21 أبريل 2024. pic.twitter.com/KwBhZPqB7g

مخالفات الرصد الآلي

وكشفت الهيئة العامة للنقل TGA عن أهم المخالفات التي سيتم رصدها وهي كالتالي:

عند تشغيل شاحنة أو حافلة بدون بطاقة تشغيل.

تشغيل شاحنة أو حافلة من خلال استخدام بطاقة منتهية الصلاحية.

أن تكون الحافلة عمرها التشغيلي منتهي.

إسهامات الرصد الآلي للمخالفات

ويشمل أهم إسهامات الرصد الآلي للمخالفات كالتالي:

المحافظة على السلامة العامة وتطوير السلامة المرورية.

التحقق من تطبيق الشروط الفنية للشاحنات والحافلات.

تحسين الجودة والامتثال للشاحنات والحافلات.

تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية

مخالفات الرصد الآلي