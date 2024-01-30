انت الأن تتابع خبر التقديم في منصة احكام وكيفية متابعة الطلب 1445/2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - التقديم في منصة احكام والتي تتبع هيئة العقارات، هو أحد الخدمات الإلكترونية المتعددة التي تقدمها الحكومة السعودية لمواطنيها بشكل إلكتروني، حيث تستقبل المنصة طلبات المواطنين التي تثبت ملكيتهم للعقارات، كما أن تسمح بتعديلها، ويمكن الاستفادة من كافة الأمور الخاصة بالسكن والعقارات من خلال تسجيل الدخول على منصة إحكام، فهي تساعد المواطنين في تملك تلك العقارات، وفي هذا المقال سنتعرف على طريقة تقديم طلب جديد على المنصة وكيفية متابعة الطلب، فابقوا معنا.

يتمكن المواطنون داخل المملكة العربية السعودية من التقديم في منصة احكام بشكل إلكتروني، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع منصة احكام الإلكتروني.

الإلكتروني. يقوم المواطن بإنشاء حساب جديد، وذلك في حال عدم امتلاكه لحساب خاص به على المنصة.

إدخال كافة البيانات المطلوبة لإتمام عملية تسجيل الدخول.

ملء نموذج التقديم، ومن ثم إرفاق كل الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم.

زيارة أي مكتب هندسي معتمد.

متابعة الطلب خلال المنصة باستمرار.

أوراق وشروط التقديم في منصة احكام

هناك مجموعة من الأوراق التي لا بد من توافرها عند التقديم في منصة احكام، وقد جاءت تلك الأوراق كالتالي:

تقديم الوثيقة التي تثبت ملكية العقار ، والتي تدعم حق الملكية، على ألا يكون تابع للدولة أو لا يجوز امتلاكه شرعاً..

من الضروري أن يتم رفع مساحة العقار من خلال المكتب المعتمد، على أن يكون موثق.

يجب دفع جميع رسوم المنصة، والتي تختلف من عقار لآخر.

صورة جوية للمنطقة التي يقع بها العقار.

تقديم طلب بتسجيل الدخول في الموعد الذي يتم تحديده من قبل هيئة العقارات.

العقار يجب أن يتواجد ضمن منطقة حيوية ،بحيث لا تكون بعيدة أو منعزلة.

يجب ألا يكون قد صدر حكماً قضائياً بحق العقار المراد تسجيله.

كيفية متابعة تقديم طلب في منصة احكام

يمكنك متابعة الطلب على منصة احكام بكل سهولة باستخدام رقم الهوية، وذلك عبر اتباع التالي: