انت الأن تتابع خبر أنباء سارة… الضمان الاجتماعي المطور يعلن عن ظهور نتائج أهلية لشهر فبراير 2024.. إليك طريقة الاستلام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنتظر حشود من المرشحين للحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي المطور تاريخ الكشف عن المعلومات المتعلقة بالاستحقاق، وذلك لتحديد مدى توافقهم مع معايير الدعم، وقد بادرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإفصاح عن معلومات وتوجيهات بالغة الأهمية تخص استحقاق شهر فبراير، وأضافت أنباء سارة تتعلق بتلك المساعدات.

قرارت بشأن أهلية الضمان الاجتماعي المطور لشهر فبراير لعام ٢٠٢٤

بينت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدة شروط يجب استيفائها في من يرغب في الحصول على مساعدة الضمان، وجاءت تلك معايير الأهلية المحددة كالآتي:

أن يكون كافة التابعين للمتقدم مضافين بالسكن الواحد.

إرفاق صورة من عقد إيجار بنسخة حديثة له بالبرنامج.

يحرص الطلاب بشكل شامل في نظام الضمان من خلال الالتزام بالحضور في المدارس.

استيفاء المتقدم كافة شروط الاستحقاق بالبرنامج.

الاستعلام عن نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور لشهر فبراير 2024

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإتاحة بوابة إلكترونية خاصة ببرامج الدعم والرعاية الاجتماعية للتحقق من نتائج الأهلية للضمان الاجتماعي، والتي من المنتظر أن تعلن صباح الغد السبت 27 يناير 2024، والاستعلام عن نتائج أهلية الضمان الاجتماعي من خلال الآتي:

زيارة منصة الدعم والحماية الاجتماعية من هنا .

بالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

انقر بعد ذلك على خانة الاستفسار عن الضمان الاجتماعي.

يتوجب عليك تسجيل الدخول عن طريق إدخال جميع البيانات المطلوبة مثل: اسم المستخدم، وكلمة السر الخاصة بك، رقم بطاقة الهوية الوطنية.

انقر على أيقونة تسجيل الدخول.

إدخال رمز التأكيد في الخانة المخصص له.

انقر على خانة التحقق من الأهلية.

موعد صرف معاشات شهر فبراير للضمان الاجتماعي المطور لعام 2024