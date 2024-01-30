رقم الدعم الريفي المجاني الموحد 1445

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رياض - احمد صلاح - يطرأ سؤال ما هو رقم الدعم الريفي المجاني الموحد؟ كثيرًا على أذهان العديد من الأشخاص في المجتمع السعودي، فقد وضعت وزارة البيئة والمياه والزراعة رقمًا موحدًا خاص ومجاني ببرنامج الدعم الريفي للمواطنين الذين يعملون بمهنة الزراعة داخل المملكة، حيث تقدم المملكة لهم مساعدات مالية قيمة تكفي حاجتهم، كما جعلت المملكة هذا الدعم يصرف شهريًا للمستحقين وأتاحت خدمة عملاء خاصة بهم وفيما يلي سوف نتحدث في هذا الصدد.

رقم الدعم الريفي المجاني الموحد

ومن أجل أن يتمكن المستفيدون من برنامج الدعم الريفي التواصل مع خدمة العملاء، و للاستفسار أو وضع شكاوى، وتقديم الاعتراضات، ومن أجل هذا جعلت الوزارة رقمًا موحدًا ومجاني خاص بأي شيء يتعلق ببرنامج الدعم الريفي وهو 19930 ويمكن الاتصال به وذلك في أوقات العمل الرسمية من أيام الأسبوع وتقديم أي استفسار يخص البرنامج.

أوقات الاتصال على رقم خدمة عملاء الدعم الريفي

ولقد ذكرنا سابقًا أنه تم وضع خدمة عملاء خاصة و رقم خاص بكل ما يتعلق ببرنامج الدعم الريفي وهذا الرقم يكون متاحًا ويستقبل عليه طلبات واستفسارات المستفيدين، كل يوم من أيام الأسبوع وذلك منذ الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الرابعة عصرًا، تلك هي الأوقات الموحدة التي يكون فيها هذا الرقم متاح.

ما مدة دراسة الطلب المقدم لدعم ريف

وتنقسم مدة دراسة الطلب إلى شقين الشق الأول وهو خاص بقطاع القيمة المضافة وفيها تكون مدة دراسة الطلب 60 يوم وذلك من يوم زيارة الشخص الممثل للجمعية والمكلف من قبلها بالتحقق من المشروع، والشق الأخر خاص بالقطاعات الزراعية وتكون مدة دراسة الطلب فيها 60 يوم من تاريخ التقديم.

وإلى هنا نكون قد أتممنا الحديث عن رقم دعم ريف المجاني الموحد وذكرنا أيضا أوقات الاتصال بهذا الرقم، وما مدته دراسة الطلب المقدم للحصول على الدعم.