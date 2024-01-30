"استقبل" تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية وكوريا الجنوبية… وموعد المباراة والتشكيل المتوقع

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رياض - احمد صلاح - يهتم عدد كبير من مشجعي كرة القدم بمعرفة تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية وكوريا الجنوبية في ثمن نهائي بطولة كأس آسيا لعام 2024، والتي من المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء الموافق 30 يناير، ويسعى جماهير المنتخب السعودي للفوز بهذه البطولة خاصة بعد الفوز في الجولة الأولى على منتخب عمان، والجولة الثانية على منتخب قيرغيزستان، والتعادل في الجولة الثالثة أمام منتخب تايلاند، لذلك تزايد الأمل في الفوز بالبطولة، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على تردد القنوات الناقلة للمباراة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية وكوريا الجنوبية

تمتلك مجموعة قنوات beIN SPORTS القطرية حقوق البث المباشر لمباريات بطولة كأس آسيا لهذا العام، وسيتم عرض المباراة على قناة beIN ASIAN CUP 1، وقناة beIN ASIAN CUP 2، وقناة beIN ASIAN CUP 3، كما سيتم بث المباراة داخل السعودية على مجموعة قنوات SSC الرياضية السعودية، والتي أعلنت أيضاً عن عرضها لهذه المباراة المهمة من مباريات ثمن نهائي بطولة كأس آسيا، وتردد هذه القنوات على النحو الآتي:

تردد قناة bein sports Asian

التردد: 12604.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: افقي.

تردد قناة ssc الرياضية على النايل سات

التردد: 12523.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد SSC السعودية على عرب سات

التردد: 12418.

القمر الصناعي: عرب سات.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

جودة البث: HD.

التشفير: مشفرة

موعد مباراة السعودية وكوريا الجنوبية

يلتقي مساء اليوم المنتخب السعودي مع كوريا الجنوبية داخل ملعب المدينة التعليمية بمدينة الريان القطرية، وذلك في الأوقات الآتية:

في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

والساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

والثامنة مساءً بتوقيت الامارات وسلطنة عمان.

التشكيل المتوقع للسعودية ضد كوريا

من المتوقع أن يكون تشكيل المنتخب السعودي في مواجهته ضد كوريا مكون من: