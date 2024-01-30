خطوات الاستعلام عن رصيد الجوازات في السعودية 1445

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رياض - احمد صلاح - تعد خدمة الاستعلام عن رصيد الجوازات من الخدمات الإلكترونية المهمة التي تقدمها وزارة الداخلية السعودية للمواطنين والمقيمين، حيث تتيح هذه الخدمة للمستخدمين معرفة رصيدهم المتبقي من مدفوعات الخدمات التي تقدمها الجوازات، مثل إصدار وتجديد جواز السفر، وإصدار تأشيرات الخروج والعودة، وغيرها من الخدمات، ونظرًا لأهمية هذه الخدمة، فقد حرصت وزارة الداخلية على تسهيل إجراءات الحصول عليها، حيث يمكن للمستخدمين الاستعلام عن رصيدهم من خلال منصة أبشر الإلكترونية أو من خلال منصة اعتماد الإلكترونية.

خطوات الاستعلام عن رصيد الجوازات

تتم خطوات الاستعلام عن رصيد الجوازات من خلال منصة أبشر الإلكترونية كالتالي:

قم بتسجيل الدخول عبر منصة أبشر باستخدام اسمك الكامل وكلمة المرور الخاصة بك، بالإضافة إلى رمز التحقق.

انتقل إلى الخدمات الإلكترونية بعد تسجيل الدخول.

اختر “الخدمات العامة” وانتقل إلى “استعلام عن المدفوعات”.

قم بإدخال رقم الحدود، ثم انقر على “بحث”.

ستظهر بعد دقائق قليلة تفاصيل رصيد جوازاتك بشكل مفصل.

مدة استرجاع رسوم الجوازات

أعلنت الحكومة في المملكة العربية السعودية عن فترة قصيرة تبلغ حوالي 3 أيام لاسترجاع الرسوم الحكومية للمواطنين بعد تقديم الطلب، حيث يمكن للجوازات إكمال هذه العملية، ويسَّرت المملكة للمواطنين إرجاع المبالغ المتبقية من جميع الخدمات الحكومية من خلال منصة اعتماد، مما يمكنهم من التحقق من وصول المبالغ إلى حساباتهم الشخصية.

خطوات استرجاع المدفوعات المتبقية في الخدمات الحكومية

ويمكن للمواطنين استرجاع المدفوعات المتبقية من الخدمات الحكومية من خلال منصة اعتماد الإلكترونية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: