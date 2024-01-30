نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الملك سلمان للإغاثة ينفذ برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى بالسنغال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة إمباكي بجمهورية السنغال، وذلك بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بإجراء 490 عملية جراحية تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.

ويأتي المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية المتصلة بمكافحة العمى والأمراض المسببة له التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون في الدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف أنحاء العالم