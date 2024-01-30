طريقة حجز موعد المرور عبر منصة أبشر absher.sa وكيفية الغاء الحجز

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رياض - احمد صلاح - خدمة حجز موعد المرور من الخدمات المهمة بالنسبة للكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة السعودية، ولذلك أتاحت الحكومة السعودية الخدمة بشكل إلكتروني من خلال منصة أبشر الإلكترونية تسهيلاً عليهم الوقت والجهد المبذول في الذهاب إلى المرور، كما يوجد العديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى التي تتيحها منصة أبشر، ومن خلال مقالنا اليوم سوف نتعرف بشكل تفصيلي عن طريقة حجز موعد المرور عن طريق أبشر.

طريقة حجز موعد المرور عن طريق أبشر

لدى الكثير من المواطنين السعوديين والمقيمين رغبة بالتعرف على طريقة حجز موعد المرور عن طريق أبشر، وهذه الخدمة توفر عليهم الوقت الوقت المبذول للذهاب إلى المرور وحجز موعد المقابلة من خلال الهاتف الجوال في المنزل، حيث تأتي خطوات الحكر فيما يلي:

يقوم الشخص المستخدم في بداية الأمر بالولوج إلى منصة أبشر.

ثم من خلال التأشير على خانة أبشر للأفراد.

يتطلب منه بعد ذلك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور.

يلي ذلك تسجيل كود التحقق الموجود على الشاشة.

يتم النزول إلى أسفل الشاشة ثم الضغط على خانة تسجيل الدخول.

يضغط الشخص المتقدم على الحقل الخاص بالمواعيد الظاهر على الشاشة أمامه.

من خلال الخيارات يتطلب من المتقدم اختيار مواعيد المرور.

يحدد الفرع الأقرب له.

يتم تحديد الخدمة المراد الحصول عليها.

إضافة جميع البيانات المتعلقة بالموعد المرغوب في حجزه في المرور وملء كافة الحقول بالبيانات الصحيحة.

اضغط على تأكيد.

طريقة الغاء حجز موعد المرور عبر أبشر

تعرفنا من خلال الفقرة السابقة على طريقة حجز موعد المرور عن طريق أبشر، سوف نتعرف من خلال هذه الفقرة على خطوات الغاء حجز موعد في المرور من خلال منصة أبشر الإلكترونية، وتلك الخدمة من ضمن مجموعة الخدمات المهمة التي تتيحها منصة أبشر، وخطوات إتمام الخدمة فيما يلي: