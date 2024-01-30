انت الأن تتابع خبر الاستعلام عن تأشيرة العمرة برقم الجواز عبر منصة أبشر 1445 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تأشيرة العمرة تُعتبر من الوثائق الرئيسية التي يحتاجها المسلمون حول العالم لأداء فريضة العمرة، يُمكن للمواطنين والمقيمين في السعودية الاستعلام عن تأشيرة العمرة باستخدام رقم جواز السفر عبر موقع وزارة الخارجية، كما يمكنك الاستعلام عن التأشيرة من خلال هاتفك عبر تطبيق منصة “أبشر” بخطوات سهلة وبسيطة.

زيارة موقع وزارة الخارجية السعودية.

في القائمة الرئيسية، انقر على “المعاملات الإلكترونية”.

اضغط على “استعلام عن طلب”.

اختر “تأشيرة العمرة” من القائمة المنسدلة.

أدخل رقم جواز السفر في الخانة المخصصة.

اضغط على زر “بحث”.

ستظهر لك صفحة تحتوي على معلومات حالة طلب تأشيرتك، مثل رقم الطلب، تاريخ التقديم، وحالة الطلب (مقبول، مرفوض، قيد المراجعة)، إلى جانب تواريخ إصدار وانتهاء صلاحية التأشيرة.

الاستعلام عبر منصة أبشر

للاستعلام عن حالة تأشيرة العمرة عبر تطبيق “أبشر”، اتبع الخطوات التالية:

قم بتنزيل تطبيق “أبشر” على هاتفك الذكي.

سجل الدخول بواسطة كود الهوية الوطنية والرمز السري الخاص بك.

انتقل إلى قسم “خدماتي”.

اضغط على “الاستعلامات”.

اختر “تأشيرات العمرة”.

أدخل رقم جواز السفر الخاص بك.

اضغط على “بحث”.

كما يمكنك أيضًا الاستعلام عن حالة تأشيرة العمرة إذا قدمت الطلب عبر شركة سياحة معتمدة عن طريق الخيار “الاستعلام عن طريق شركة السياحة المعتمدة”.