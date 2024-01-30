إدارة "تعليم الجوف" تطلق جائزة الأمير فيصل بن نواف للتميز التعليمي والمؤسسي

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أحمد جودة - القاهرة - أطلقت إدارة التعليم بمنطقة الجوف جائزة الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز للتميز التعليمي والمؤسسي في دورتها الثالثة للعام الدراسي 1445هـ.

وثمّن مدير التعليم بمنطقة الجوف محمد بن علي القحطاني رعاية ودعم سمو أمير منطقة الجوف للتعليم، مؤكدًا أهمية نشر ثقافة التميز في الوسط التعليمي ليصبح سلوكًا طبيعيًا وممارسًا، داعيًا المتميزين والمتميزات من جميع الفئات للمشاركة في الجائزة، التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء التعليمي، وتشجيع وإبراز الممارسات التربوية المتميزة في قطاعات التعليم بالمنطقة كافة، ما ينعكس بشكل ملموس على تحسين أداء العمليات التعليمية والممارسات الإدارية، وتحقيق الجودة والتميز، إضافة إلى تهيئة المشاركين للمنافسة على الجوائز المحلية والدولية.

مم يذكر أن الجائزة تستهدف فئات متعددة من الميدان التعليمي، وهي: الطالب، طالب التربية الخاصة، المعلم، التميز المدرسي، المشرف التربوي، الموظف الإداري، المبادرات