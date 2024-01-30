نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهولندي فان أودن بطل للمرحلة الأولى لـ " طواف العلا 2024" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلق اليوم سباق طواف العلا 2024، الذي تنظمه وزارة الرياضة والهيئة الملكية لمحافظة العلا، بالتنسيق مع الاتحادين السعودي والدولي UCI للدراجات، الذي يتكون من خمس مراحل، تمتد على مسافة 881.2 كلم، ويستمر حتى 3 فبراير المقبل 2024م.

وفي المرحلة الأولى التي انطلقت من محطة قطار المنشية، بمشاركة 126 دراجًا، وتمتد لمسافة 149.1 كلم، فاز الهولندي كاسبر فان أودن بالمركز الأول، بعد أن قطع مسافة السباق في زمن بلغ 3:18:45 ساعة، بفارق 4 ثوانٍ فقط عن متسابق فريق جايكو– العلا، الدراج الهولندي ديلان جرونويجن الذي جاء ثانيًا في الترتيب العام، فيما حلّ ثالثًا البلجيكي تيم ميرلير من فريق سودال كويك ستيب البلجيكي.

وعطفًا على فوز الدراج الهولندي كاسبر بالمرحلة الأولى، فقد توّج أيضًا من قبل اللجنة التنظيمية للسباق بالقميص الأحمر (تصنيف النقاط العامة)، والقميص الأخضر (تصنيف الوقت الفردي العام)، وكذلك القميص الأبيض (أفضل متسابق شاب)، فيما حصد الدراج الإسباني "أوناي زبلديا إلدوين" القميص البرتقالي لفئة الدراج الأكثر نشاطًا، والفريق السويسري (Q36.5 Pro Cycling Team) أفضل فريق.

وتنطلق غدًا المرحلة الثانية من طواف العلا، بدءًا من المتنزه الشتوي، وصولًا إلى محمية شرعان الطبيعية، بمسافة 199 كيلومترًا، كونها أطول مرحلة في الطواف