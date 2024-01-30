التسجيل في النقل المدرسي عبر نظام نور 2024

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رياض - احمد صلاح - تتيح شركة تطوير خدمات النقل رافد للمواطنين السعوديين إمكانية التسجيل في النقل المدرسي والانتقال بطريقة سهلة، حيث يمكن للمستخدمين زيارة موقع الرسمي الرافض وتسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية لملء نموذج التسجيل بمعلومات الطالب والأسرة، كما يطلب من المتقدمين تحديد تفضيلاتهم لمسار النقل المدرسي وتأكيد طلب النقل لذلك سوف نتعرف على كيفية التسجيل في النقل المدرسي من خلال شركة النقل رافد و متابعة حالة الطلب والانتظار للحصول على رد من الفريق المختص.

التسجيل في النقل المدرسي

يتم التسجيل في النقل المدرسي للعام بسهولة من خلال منصة نظام نور التعليمي، ولكي تتمكن من ضمان التسجيل في النقل المدرسي بنجاح عليك اتباع الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول إلى منصة نظام نور التعليمية عبر الرابط الرسمي للمنصة.

اختيار قسم طلبات التسجيل في الحافلات المدرسية للعام الدراسي .

ثم اضغط على خيار طلاب النقل المدرسي لبدء عملية التسجيل.

يجب تحديد المستفيد من خدمة النقل المدرسي سواء كان طالب أو طالبة.

ثم اختيار العنوان الوطني الصحيح للمستفيد.

من ثم ملء بيانات الطالب أو الطالبة بشكل دقيق وفق للإرشادات الموجودة على منصة نور.

القيام بسداد دفعة التسجيل باستخدام وسيلة الدفع المتاحة على المنصة.

ثم استكمال الخطوات بدقة وبذلك يمكن للأهل والطلاب ضمان نجاح عملية التسجيل في خدمة النقل المدرسي.

التسجيل في النقل المدرسي

يتم التسجيل في النقل المدرسي للعام الدراسي الجديد بالتعاون مع شركة النقل رافد التى تقدم إجراءات فعالة ومميزة لتسهيل عملية التسجيل، وتأتي كالتالى: