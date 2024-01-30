تمويل إمكان لمستفيدي الضمان الاجتماعى بدون كفيل في المملكة

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رياض - احمد صلاح - تمويل إمكان لمستفيدي الضمان الاجتماعى بدون كفيل، هو من اهم التمويلات التي يبحث عنها الكثيرين في المملكة العربية السعودية، وكانت شركة إمكان قد اعلنت عن تقديمها تمويل لكل الأشخاص من مستفيدي الضمان الاجتماعى دون كفيل وهذا ما يميز التمويل، ولهذا جاء الكثيرين من اجل الاستفسار عن هذه الخدمة التمويلية المميزة، وكان الشركة قد اعلنت عن شروط تمويل إمكان لمستفيدي الضمان بدون كفيل والتي سنتعرف عليها فى هذه المقالة والإجابة عن اهم الأسئلة منها هل إمكان يعطى قرض الضمان الاجتماعى.

تمويل إمكان لمستفيدي الضمان الاجتماعى بدون كفيل

تعتبر شركة إمكان من الشركات المميزة جدا التي تقدم تمويلات هامه لكل الأشخاص المستفيدين بالضمان الاجتماعى، حيث بتوافق كل الشروط المطلوبة يمكن الحصول على تمويل إمكان لمستفيدي الضمان الاجتماعى بدون كفيل، ولكل من يريد معرفة كيفية التقديم على تمويل إمكان سنتعرف عليه فى السطور التالية.

شروط تمويل إمكان لمستفيدي الضمان بدون كفيل

أولا لابد أن يكون الشخص المتقدم مستفيداً من الضمان الاجتماعي المطور.

حصول مقدم طلب التمويل على الجنسية السعودية.

تقديم كافة الأوراق المطلوبة التي تؤكد أهليته للحصول على تمويل إمكان.

عمر المتقدم يكون بحد أقصى 60 عاماً ويكون الحد الأدنى للعمر 25 عاماً.

يجب أن يمتلك الشخص المتقدم رخصة قيادة وتكون سارية المفعول.

أن يكون الشخص المتقدم قادراً على تسديد القرض في خلال مدة زمنية أقصاها 5 سنوات.

خطوات التقديم على تمويل إمكان لمستفيدي الضمان

أولا وفى البداية إلى تحميل تطبيق إمكان على الهاتف الخاص بك من متجر جوجل بلاي للأشخاص الذين يحملون هواتف الأندرويد أو من خلال آب ستور لهواتف الآيفون.ط

بعدها تقوم بتسجيل الدخول بكتابة الاسم وكلمة المرور الخاصة بك.

ثم تقوم بكتابة كافة البيانات المطلوبة بصورة صحيحة.

ادخل كافة الأوراق المطلوبة.

اضغط على أيقونة تسجيل.

يبدأ الموظفون في شركة إمكان للبحث الطلب المقدم، ويتم إرسال رسالة على رقم الهاتف الخاص بك سواء بالقبول أو الرفض.

في حالة قبول تقديم التمويل يصل لك رسالة توضح قيمة التمويل وطريقة سداده.

بعد ذلك يكون عليك التوقيع الإلكتروني.

ثم اضغط على أيقونة إرسال الطلب.

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