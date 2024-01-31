نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدان الفروسية بالجوف يختتم حفل السباقات الـ15 ويستضيف الأبناء ذوي الإعاقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتدم التنافس بين المشاركين في سباقات موسم هذا العام 1445هـ في ميدان الفروسية بالجوف، وذلك خلال حفل السباقات الـ15 الذي اختتم اليوم وشهد إقامة 5 أشواط منها شوط بدعم من إمارة منطقة الجوف والبقية بدعم من نادي سباقات الخيل.

وكرّم مدير الميدان أحمد بن إبراهيم القايد 20 فائزًا بالمراكز المتقدمة في أشواط الحفل، بجوائز تجاوزت قيمتها الإجمالية 44 ألف ريال.

وفاز بالمركز الأول في الشوط الأول الجواد "سياف" والمالك إسطبل سهم الجوف والمدرب أحمد الراشد والخيال سامر النجدي، وفاز بالشوط الثاني الجواد "نامل" والمالك والمدرب سعد مرعي الرويلي والخيال سامر النجدي.

كما فاز بالشوط الثالث الجواد "براند" والمالك إسطبل الطنايا والمدرب موسى اللاحق والخيال أحمد العتيبي، وفاز بالشوط الرابع الجواد "بنت مهجدة" والمالك أبناء محسن طحين العنزي والمدرب فلاح الرويلي والخيال نمر مقنط، فيما فاز بالشوط الخامس الجواد "الركن الوثيق" والمالك إسطبل الطنايا والمدرب موسى اللاحق والخيال أحمد العتيبي.

وفي بادرة مجتمعية، استضاف ميدان الفروسية مجموعة من الأبناء ذوي الإعاقة بالمنطقة، بهدف إدخال الفرح والسرور على قلوبهم ودمجهم في فعاليات المجتمع وأنشطة عالم الفروسية