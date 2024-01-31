نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دارة الملك عبدالعزيز تصدر العدد الأول من مجلتها الجديدة "مراجعات" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت دارة الملك عبدالعزيز، العدد الأول من مجلة "مراجعات"، ضمن برنامجها في مجال الإسهام في تطوير الدراسات التاريخية، وضم العدد بين دفتيه ستة بحوث تناولت بالمراجعة بعض الإصدارات العلمية.

و "مراجعات" مجلة تؤصل للمنهجية الحديثة المعتمدة على النقد العلمي والاستنتاج والتحليل والإثراء والتقدير للدراسات المتميزة، والإسهام في إبراز الدراسات ومراجعتها مراجعة علمية، وإيجاد حوار حي بين المتخصصين، تستوعب آراءهم وأطروحاتهم ومراجعاتهم.

يذكر أن "مراجعات" من منتجات "مجلة الدارة"، وهي تحمل رسالة للوسط العلمي والثقافي بإتاحة قناة لتعزيز الحوار العلمي والنقد المنهجي المؤثر في تطور الدراسات في تاريخ المملكة العربية السعودية، وجغرافيتها، وآدابها، وتراث الجزيرة العربية والعالمين العربي والإسلامي