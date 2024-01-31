نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير منطقة المدينة المنورة يستقبل المواطنين في الجلسة الأسبوعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، مساء اليوم، في جلسته الأسبوعية، أصحاب الفضيلة والمعالي والمشايخ وأعيان المنطقة وجمعًا من المواطنين.

وفي بداية اللقاء، رحّب سمو أمير منطقة المدينة المنورة بالجميع، مشيرًا إلى ماتشهده المنطقة من مشاريع ومبادرات تهدف إلى دعم الحراك التنموي وتعزيز جودة حياة الساكن وإثراء تجربة زائر مدينة المصطفى ﷺ في ظل رعاية وعناية حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ مؤكدًا أهمية أن تعمل جميع الأجهزة الحكومية بصورة تكاملية للاستفادة من المِيَز النسبية التي تتمتع بها المنطقة في إطار إستراتيجية منطقة المدينة المنورة التي تعزز دعم الحراك الاقتصادي والاجتماعي وتطوير القطاعات الواعدة والجديدة التي تدعم المحتوى المحلي وتحسّن بيئة الأعمال بصورة منهجية تتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

من جهة أخرى، رفع الجميع شكرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ أيدهما الله ـ على الاهتمام والرعاية اللتين توليهما الدولة للحرمين الشريفين، مؤكدين أن المشروعات العملاقة في المدينتين المقدستين على مدار العقود الماضية تأتي شاهدةً على رعاية هذه البلاد المباركة لهما منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- وحتى هذا العهد الزاهر، سائلين الله عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة