نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 فرق تتنافس في بطولة اتحاد الجامعات لكرة الطائرة بجامعة الباحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت اليوم بطولة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية لكرة الطائرة ( المجموعة الرابعة ) التي تستضيفها جامعة الباحة بالصالة المغلقة بمدينة الملك سعود الرياضية بالباحة خلال الفترة من 30 يناير إلى 03 فبراير، ضمن منافسات الموسم الرياضي الـ14،وبمشاركة 5 فرق يمثلون 5 جامعات.

وشهد اليوم الأول في البطولة فوز جامعة الملك فيصل الفوز على جامعة جازان بـ 3 أشواط مقابل لا شئ، فيما تغلبت جامعة الباحة على جامعة عفت بذات النتيجة.