نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألعاب القوى البارالمبية تنتزع 17 ميدالية متنوعة في غرب آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفع المنتخب السعودي لألعاب القوى البارالمبية، الرصيد السعودي من الميداليات إلى 26 ميدالية (11 ذهبيات، 10 فضيات، 5 برونزيات) في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية، التي يستضيفها نادي الثقة بالشارقة حتى الثالث من فبراير المقبل، بتحقيقه 17 ميدالية (8 ذهبيات، 5 فضيات، 4 برونزيات) في المنافسات التي جرت اليوم.

وقص العداء علي النخلي، شريط ميداليات أم الألعاب السعودية، عقب فوزه بالمركز الأول والميدالية الذهبية، لسباق 100م (T37)، بزمن 11.81 ثانية، ونال زميله ثامر الزهراني البرونزية بزمن 12.40 ثانية، بعد أن ذهبت الفضية للعراق.

وأضاف زميله العداء نور الصناع، الذهبية السعودية الثانية في منافسات اليوم، بنيله ذهبية سباق 100م (T44/64)، بعد أن جاء أولًا بزمن 12.09 ثانية، فيما نال زميله جواد العلوي الميدالية البرونزية بزمن 12.19 ثانية، بعد أن ذهب المركز الثاني والميدالية الفضية للبنان.

وانتزع العداء عبدالرحمن القرشي، ذهبيتين في منافسات اليوم، عقب فوزه بالمركز الأول لسباق 100م كراسي متحركة (T53) بزمن 14.76 ثانية، وذهبية سباق 400م الكراسي المتحركة (T53) بزمن 51.06 ثانية، كما خطف العداء جمعان الزهراني، ميداليتين ذهبية في منافسات اليوم، الأولى لسباق 100م للكراسي المتحركة (T54)، بزمن 14.42 ثانية، في حين جاءت ذهبيته الثانية لسباق 400م الكراسي المتحركة لنفس الفئة بزمن 49.31 ثانية، وفيما نال فضيتها زميله البراء القرني بزمن 49.75 ثانية، وأضاف عليها برونزية سباق 1500م الكراسي (T54) بزمن 3.06.58 دقيقة.

وطارت الرامية سارة الجمعة، بالمركز الأول وذهبية مسابقة دفع الجلة، بعد أن رمت لمسافة 6.09م، في حين نالت الإمارات الفضية، وعمان البرونزية، كما فاز الرامي زياد الخريب، بالمركز الثاني والميدالية الفضية، لمسابقة رمي القرص (F11) للإعاقة البصرية، بعد أن رمى لمسافة 26.67م، في حين نال الرامي هاني النخلي، ذهبية مسابقة دفع الجلة بعد أن رمى لمسافة 10.27م، وفضية مسابقة رمي الرمح جلوس، برميه لمسافة 20.57م، في حين نالت العراق الذهبية والإمارات البرونزية.

ونال ثامر الزهراني ميداليته الثانية هذا اليوم، عقب فوزه بالميدالية الفضية لسباق 400م (T37) بزمن 56.28 ثانية، بعد أن نالت العراق ذهبية وبرونزية السباق، بينما حصلت الرامية ناضا الحميداني، على برونزية مسابقة رمي القرص، بعد أن رمت لمسافة 6.27م، خلف البحرين والعراق على التوالي، كما تأهل الرامي حيدر سلامي، إلى بطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية، بعد تحقيقه فضية دفع الجلة بمسافة 11.50م.

وفي منافسات الريشة الطائرة، حقق لاعب المنتخب السعودي محمد العلي، ميداليتين فضية في ختام منافسات اللعبة التي جرت اليوم.

وجاء تحقيق العلي للفضيتين، عقب حلوله ثانيًا في منافسات الفردي، بفوزه اليوم على نظيره البحريني أحمد علي، محققًا ثلاثة انتصارات من أصل أربع مباريات في الدورة، وهو الذي كان قد خسر في مباراته الأولى بالدورة، أمام صاحب الميدالية الذهبية العراقي علي الأسدي، فيما جاءت فضية العلي الثانية، بنيله المركز الثاني في منافسات الزوجي وتحقيقه للميدالية الفضية، معلنًا بذلك ختام مشاركته في الدورة البارالمبية.

وفي منافسات كرة السلة للكراسي المتحركة، أكمل المنتخب السعودي سلسلة انتصاراته بالدورة، عقب فوزه في مباراته الثالثة مساء اليوم على المنتخب العماني بنتيجة 69 – 39 نقطة.

ويلاقي الأخضر في أخر مبارياته في الدور الأول، بنظيره المنتخب الإماراتي عند السابعة من مساء غدٍ، في سبيل تحقيق المركز الأول لهذا الدور، قبل الانتقال للمراحل الإقصائية، التي تلعب بنظام المربع الذهبي.

وعلى صعيد منافسات كرة الهدف، واصل المنتخب السعودي أداءه المميز بالدورة، عقب فوزه على المنتخب العماني بنتيجة 11 – 1، في اللقاء الذي جمعهما صباح اليوم، وكان أخضر الهدف، قد تفوق في معظم لحظات اللقاء، حيث أنهى الشوط الأول لصالحه بنتيجة 6 – 1، بينما خسر مباراته الثانية أمام العراق 7 – 13.

ويلاقي الأخضر في آخر مبارياته بالدور الأول المنتخب الأردني عند 12 ظهرًا، حيث يطمح للفوز وخطف إحدى بطاقات التأهل عن هذا الدور للمربع الذهبي.

ويفتتح المنتخب السعودي لكرة الطاولة البارالمبية، منافساته في الدورة الآسيوية، بداية من العاشرة من صباح غدٍ الأربعاء بمشاركة 8 لاعبين ولاعبات، إذ يمثل الأخضر في الدورة، مريم خالد، وزهراء مساعد، وغالية صالح، وراكان عبدالرحمن، ومناحي عبدالله، وإبراهيم عبدالله، وعمر حسن، وثامر سعد