نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ حفرالباطن يزور بلديات القيصومة والصداوي والسعيّرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زار الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ حفر الباطن اليوم، بلديات القيصومة والصداوي والسعيّرة؛ وذلك في إطار الزيارات التفقدية التي يقوم بها للجهات الحكومية في المُحافظة، يرافقه أمين محافظة حفرالباطن المهندس خلف حمدان العتيبي.

واطّلع سمو محافظ حفر الباطن على سير العمل، وآلية تنفيذ المشاريع؛ والخطط المُستقبلية لتطوير الأعمال البلدية وتحسين كفاءة الأداء، وحث سموّه العاملين في البلديات الفرعية التي زارها على الحرص في العمل، والارتقاء بمستوى الخدمات بما يُلبي تطلعات المواطن والمُقيم، تحقيقًا لمُستهدفات رؤية المملكة