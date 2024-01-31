نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجامعة العربية تعقد اجتماعات اللجان الفنية تحضيرًا لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عبر تقنية الاتصال المرئي، اجتماعات اللجان الفنية المعاونة للمجلس، وذلك في إطار التحضير لعقد الدورة العادية (47) لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ومكتبه التنفيذي، والمزمع عقدهما خلال شهر فبراير المقبل.

وأكدت الأمين العام المساعد رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، في تصريح اليوم، أن جدول أعمال اللجنتين الشبابية والرياضية تضمن الأنشطة الدورية التي يحرص مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب على تنفيذها، ومن أبرزها، "رحلة المشاعر المقدسة" التي تستضيفها المملكة العربية السعودية سنويًا، و"سفينة النيل للشباب" التي تنظمها مصر سنويًا، و"منتدى الشباب العربي الأوروبي" الذي تنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع إدارة الشباب بالمجلس الأوروبي كل عامين، و"صالون الشباب العربي"، و"نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي"، و"عاصمة الشباب العربي" التي ستستضيف فعالياتها وأنشطتها هذا العام ليبيا، بالإضافة إلى مشروع "جائزة التميز للشباب العربي لعام 2024" والتي سيتم تخصيصها لموضوع "الأمن الغذائي".

وأوضحت أن هذه الدورة شهدت مقترحات بمجموعة من المجالات الجديدة، ومن بينها: موضوع الشباب والذكاء الاصطناعي الذي اختارته الأردن "محور اللقاء التاسع عشر لشباب العواصم العربية"، و"تمكين الشباب في مجال البيئة" الذي اقترحته لبنان، و"الرياضة المدرسية" المقترح من قبل الجزائر، كما تمت مناقشة مقترح الأمانة العامة بخصوص إقامة منتدى الشباب العربي الصيني.

وأشارت أبو غزالة، إلى أن اللجان الثلاثة أصدرت توصياتها بشأن كل الموضوعات المعروضة عليها، وذلك تمهيدًا لرفعها إلى الاجتماع القادم للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء ومن بعد المجلس الوزاري