انت الأن تتابع خبر متى ينقطع الضمان الاجتماعي عن المطلقة؟ شروط الاستفادة من الضمان المطور للمطلقات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدة معايير من أجل استحقاق الضمان للمطلقات وكذلك لكل فئة من الفئات المشمولين بالدعم، على أن يستوفي كل شخص من المستفيدين تلك المعايير، حيث توجد عوامل أو أسباب لإيقاف صرف الضمان الاجتماعي عن المستفيدين وذلك يرجع لعدم استيفاء شرط معين من الشروط المحددة، أو عدم تحديث البيانات في حالة طلب الوزارة التحديث من المستفيد ولم يفعل ذلك، حيث سألت العديد من النساء والمطلقات عن الأسباب التي تؤدي إلى انقطاع الدعم، الأمر الذي أوضحته الوزارة أكثر من مرة وهو كما موضح أدناه.

أسباب انقطاع الضمان عن المطلقات

شددت الوزارة على جميع المستفيدين بمتابعة التنبيهات الواردة من خلال المنصات الرسمية أو عبر طرق التواصل، عن تحديث البيانات وغيرها لتجنب إيقاف دعم الضمان الاجتماعي، أما بالنسبة للحصول على الدعم للنساء المطلقات وضمان عدم إيقافه لابد من التأكد من عدم وجود تلك العوامل التالية:-

تحقيق كافة الشروط للحصول على الدعم منها الجنسية السعودية لها ولطليقها أيضاً.

إن لم تقم بتحديث البيانات الخاصة باستمرارية الدعم لمدة تصل إلى شهر تحتسب من تاريخ التغيير الفعلي للحدث.

إذا أخلت السيدة بأي شرط من شروط الضمان الاجتماعي المطور المحددة.

في حالة إن قامت المطلقة بالعيش في بيت عائلتها أو منزل طليقها سواء إن كانت بمفردها أو مع أبنائها.

في حالة قيام السيدة بالتنازل عن المعاش لأي شخص.

إذا قدمت مستندات غير صحيحة أو منتهية الصلاحية فهذا قد يعرضها للمسائلة.

في حالة إن تم إثبات إقامة المرأة خارج حدود المملكة العربية السعودية.

إذا توظفت في إحدى الوظائف التابعة للحكومة.

إن ثبت أنها تٌقيم في دار الرعاية الحكومية أو الملاجئ أو السجون.

لا يحق التوريث في دعم الضمان، ففي حالة الوفاة لا سمح الله لا يحق للورثة الحصول على معاش المتوفي.

شروط الضمان الاجتماعي للمطلقات