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رياض - احمد صلاح - في خطوة تعكس الثقة الكبيرة والتزامها نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة، تم تعيين السيدة “عبير محمد العقل” الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، هذا التعيين يأتي كجزء من جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز دور الكفاءات الوطنية في قيادة المشاريع الكبرى والمبادرات الرئيسية التي تشهدها البلاد في مختلف القطاعات.

من هي عبير العقل ؟

يتساءل الكثير حول من هي عبير العقل ويكيبيديا، التي تزخر بمؤهلات أكاديمية رفيعة، هي حاصلة على بكالوريوس في “علوم الحاسب” من جامعة “الملك سعود”، وقد أكملت بنجاح برنامج تطوير القيادات بجامعة هارفارد، وعلى مدار مسيرتها المهنية، تقلدت العقل العديد من الأدوار القيادية التي أسهمت في صقل خبراتها الإدارية والفنية، حيث كانت تشغل موقع رئيس “قطاع المبادرات الخاصة” والشراكات قبل تعيينها في منصبها الجديد.

تُعد فترتها كمديرة لإدارة التسليم الاستراتيجي بالهيئة الملكية للعلا، ومديرة لإدارة نظام المعلومات ببنك ساب، إلى جانب دورها كمديرة لإدارة الإنتاجية ومنصبها ككبيرة مديرين في شركة “برايس ووترهاوس كوبرز”، من أبرز المحطات في مسيرتها المهنية.

تعيين عبير محمد العقل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا

عُينت عبير العقل “الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا” لعام 2024 بعدما تم إقالة المهندس “عمرو بن صالح عبدالرحمن”، وقد بدأت مسيرتها مع الهيئة منذ العام 2007، خلال فترة عملها في الهيئة، تقلدت عبير العقل في العديد من المناصب القيادية، بما في ذلك رئاسة قسم المبادرات الخاصة والشراكات، إلى جانب كونها مديرة لإدارة التسليم الاستراتيجي وإدارة نظام المعلومات.

بالإضافة إلى ذلك، كانت تشغل منصب مديرة “إدارة الإنتاجية” في بنك “ساب” قبل انضمامها للهيئة، واكتسبت خبرة قيمة ككبيرة مديرين في شركة “برايس ووتر هاوس كوبرز” الدولية المحدودة.”

إيقاف عمرو بن صالح عبدالرحمن المدني

تم تعليق مهام المهندس عمرو بن صالح عبدالرحمن المدني، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، بسبب تورطه في قضايا استغلال نفوذ وظيفي وغسيل أموال، وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية، فإن المدني كان قد حصل، قبل توليه المنصب الحكومي وعبر أحد أقاربه، على عقود بقيمة 206.6 مليون ريال من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لصالح شركة المواهب الوطنية، التي يملك فيها حصة.

عقب انضمامه للعمل الحكومي، استمرت ملكيته في الشركة بشكل غير مباشر، مما سهل على الشركة الحصول على مشاريع من الهيئة الملكية لمحافظة العلا بقيمة إجمالية 1.3 مليون ريال، وأدى ذلك إلى تحقيق منافع شخصية له من خلال العقود المبرمة مع الهيئة، وتم تحويل أرباحه من هذه المشاريع عبر أحد أقاربه، “المواطن محمد بن سليمان محمد الحربي”، الذي تم إيقافه واعترف بتلقي مبالغ مالية نيابةً عنه.

شركاؤه في الشركة، “المواطن سعيد بن عاطف أحمد سعيد” و”المواطن جمال بن خالد عبدالله الدبل”، اللذين تم إيقافهما أيضًا، اعترفا بعلمهما وموافقتهما على التجاوزات المشار إليها.”