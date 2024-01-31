انت الأن تتابع خبر "منصة أبشر" توضح أهم الخطوات لاستخراج رخصة القيادة الإلكترونية 1445 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد استخراج رخصة القيادة في المملكة العربية السعودية خطوة حيوية وضرورية لكل سائق يتطلع إلى التنقل بحرية ومهارة، حيث تُصدر رخص القيادة في المملكة بعناية فائقة من قبل الإدارة العامة للمرور، وتتطلب هذه العملية الامتثال لمجموعة من الشروط والمتطلبات لضمان سلامة السائق والمجتمع على الطرق، وتبدأ هذه الرحلة بإكمال دورة تدريبية نظرية شاملة تشمل فهماً دقيقاً للقوانين واللوائح المرورية، ويتبع ذلك فترة تدريب عملي تمكن المتقدم من تطبيق المفاهيم التي اكتسبها على الطرق الفعلية، ويُسند هذا التدريب بإشراف مدرب مؤهل.

كيفية استخراج رخصة القيادة

للبدء في استخراج رخصة القيادة في المملكة العربية السعودية، يجب اتباع هذه الخطوات.

فتح الموقع الرسمي “أبشر” والدخول إلى الحساب الشخصي.

التوجه إلى قسم “خدماتي” المتاح في الحساب.

يُحدد “المرور” كخدمة مرادة للتقديم على رخصة القيادة.

يتم تحديد خدمة “إصدار رخصة قيادة” كخيار رئيسي للتقديم.

يقوم بإدخال جميع البيانات الشخصية والضرورية لاستكمال عملية التقديم.

يحجز موعدًا مع إحدى مدارس تعليم القيادة لأداء الاختبار النظري.

سيتم توجيه رسالة تؤكد تسجيلك ويتعين عليك إكمال المراحل التالية.

إجراء الفحص الطبي في المراكز المعتمدة للتأكد من اللياقة الصحية للقيادة.

اجتياز الاختبارات العملية والنظرية.

في حال نجاح المتقدم في الاختبارات، يمكنه استلام رخصة القيادة النهائية.

شروط استخراج رخصة القيادة

توجد عدة شروط وضوابط يجب على المتقدمين لاستخراج رخصة القيادة في المملكة العربية السعودية الالتزام بها.

أن يكون سعودي العرق أو مقيمًا داخل السعودية.

أن يكون عمره 18 سنة فأكثر.

اجتياز امتحان النظري والعملي للقيادة.

تقديم الكشف الطبي الذي يكون ساري المفعول.

سداد الرسوم المقررة لاستخراج الرخصة.

وتختلف رسوم استخراج رخصة القيادة حسب نوع الرخصة، حيث تكون كالتالي: