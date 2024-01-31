انت الأن تتابع خبر مين كسب المليون من مصرف الراجحي.. ألف مبروووك للفائزين بالسحب الأسبوعي بـ 10,000 ريال لكل فائز والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - باتت فرص الربح الضخمة أقرب من أي وقت مضى مع مصرف الراجحي، حيث يمكنك الآن الاستفادة من الحساب الادخاري المليوني الذي يفتح الأبواب أمام فرصة الفوز بمليون ريال كل 8 أسابيع، بالإضافة إلى جوائز أسبوعية قيمتها 10,000 ريال، فما عليك سوى تحميل تطبيق مصرف الراجحي وافتح حسابك الآن لتصبح جزء من هذه الفعالية المثيرة.

وفي خبر سار جديد، تم الإعلان عن نتائج السحب الأسبوعي الأخير، حيث فاز عشرة أشخاص بجائزة قدرها 10,000 ريال لكل فائز، سواء كنتم من بين الفائزين أو تتطلعون للمشاركة في المرات القادمة، فإن هذه الفرصة لا تعوَض.

أسماء الفائزين في سحب بنك الراجحي الأسبوعي

اسم العميل رقم العميل

ريم عبد الرحمن الدويش 5084

حسن سيف شائع القحطاني 3999

دالية عبد الله النصيري 9596

حسن عبد المجيد العلي 7220

ليلي حمد الحربي 5275

معتب محمد المطيري 1835

عبد المحسن عبد الرحمن العنبي 9035

محمد سال حتیمش 3983

سارة عبد الرحمن الرشيد 0860

سلمي مذكر الحربي 6580

ما هو نوع حساب المليون في مصرف الراجحي؟

حساب المليون هو حساب توفيري يشبه حساب حصاد، حيث يحقق أصحاب الحساب ربح على الودائع، ولكن بنسبة أقل، يمكن القيام بعمليات سحب من هذا الحساب، ولكن قد تؤثر على فرص الفوز في السحب.

من يستطيع فتح حساب المليون؟

الجميع مؤهل لفتح حساب المليون، ولكن يتوجب على العملاء الجدد فتح حساب جاري أولا.

كيف يمكنني إيداع الأموال في حساب المليون الخاص بي؟

يتاح لك إيداع الأموال في حساب المليون من البنوك الأخرى، كما يُمكنك أيضا تحويل الأموال من حساباتك الحالية في مصرف الراجحي.

هل هناك أي رسوم للإلغاء؟

لا يتم فرض أي رسوم للإلغاء، ويُمكنك إغلاق حسابك دون دفع أي رسوم أو تكاليف إضافية.

هل يمكنني المشاركة في السحب؟