خطوات الاستعلام عن الدعم السكني وما شروط الاستفادة من الدعم 1445

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رياض - احمد صلاح - من المعروف أن المملكة العربية السعودية تقدم خدمات عديدة للمواطنين السعوديين سواء كانت مبادرات أو مساعدات عن طريق برامج الدعم المختلفة أو غير ذلك، لذا فقد قامت وزارة الإسكان السعودية بتقديم برنامج الدعم السكني للفئات المستحقة والتي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة، حيث تهدف الوزارة إلى دعم الفئات التي لا تمتلك مسكن أو وحدة سكنية خاصة بهم، ليتم ذلك وفق مجموعة من الضوابط والشروط لاستحقاق الدعم السكني، كما أتاحت الوزارة خدمة الاستعلام عن الدعم السكني إلكترونياً في خطوات بسيطة سوف يتم التعرف عليها من خلال السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن الدعم السكني

تقدم وزارة الإسكان السعودية خيارات عديدة للمستفيد من برنامج الدعم السكني فيمكن الحصول على وحدات سكنية تحت الإنشاء، ويمكن الحصول على أرض سكنية مجانية، ويمكن أيضاً الحصول على وحدات سكنية مجهزة حسب رغبة المستفيد، ويمكن الاستعلام عن المزيد حول الدعم السكني من خلال الخطوات الآتية:

مبدئياً يتم التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة سكني.

ومن ثم يتم النقر على خيار تسجيل الدخول ثم تعبئة الاسم وكلمة المرور.

ثم يتم التوجه إلى خيار الخدمات الإلكترونية المتواجد في القائمة الرئيسية.

وبعد ذلك النقر على خيار الإستعلام عن الدعم.

على ذلك يتم تعبئة البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل دقيق.

التأكد من صحة البيانات المدخلة ثم النقر على خيار استعلام.

وبذلك سوف يظهر للمستخدم كافة التفاصيل الخاصة بالدعم والتي تتضمن موعد الصرف.

شروط استحقاق الدعم السكني

وضعت وزارة الإسكان شروط عديدة لاستحقاق الدعم السكني وأكدت على ضرورة استيفاء هذه الشروط حتى يتمكن المتقدم من الحصول على الدعم، وتتلخص هذه الشروط فيما يأتي: