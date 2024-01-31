انت الأن تتابع خبر الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر منصة أبشر وكيفية تقديم اعتراض 1445 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الاستعلام عن المخالفات المرورية من أكثر الأمور البالغة الأهمية في المملكة سواء للمواطنين السعوديين أو المقيمين داخل حدود الدولة وذلك لأن الكثير من الإجراءات القانونية المهمة تتطلب عدم وجود أي مخالفات مرورية على الشخص حتى يتم إنجاز هذه الإجراءات، كما أن الدولة تفرض غرامات مالية في حال عدم تسديد هذه المخالفات لذا فقد وفرت المرور السعودية خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية والتي تتم بشكل إلكتروني عبر منصة أبشر الإلكترونية التي تتبع لوزارة الداخلية السعودية.

الاستعلام عن المخالفات المرورية

حرصت الدولة على تقديم الكثير من الخدمات الإلكترونية للمواطنين والتي يتم أغلبها بشكل إلكتروني لعدم الاضطرار إلى التوجه لأي من الأماكن المختصة لإنجاز هذه الخدمات كما هو الحال في خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية والذي يتم في خطوات بسيطة وتتمثل هذه الخطوات فيما يأتي:

على المستخدم في البداية أن يتوجه إلى الرابط الإلكتروني الخاص بمنصة أبشر الرقمية.

ومن ثم يتم تسجيل الدخول من خلال تعبئة الاسم وكلمة المرور الخاصة به.

ثم التوجه إلى تبويب الخدمات الإلكترونية.

وبعد ذلك النقر على أيقونة خدمة المرور.

على المستخدم أن يقوم بالنقر فوق تبويب الاستعلام عن المخالفات المرورية.

الخطوة التالية يتم إدراج كافة البيانات المطلوبة مع مراعاة أن تكون صحيحة وفي الخانات المخصصة لها.

أخيراً يتم النقر على كلمة الاستعلام.

على ذلك سوف تظهر للمستخدم كافة التفاصيل والتي تتضمن قيمة المخالفات المرورية المستحقة.

كيفية الاعتراض عن المخالفات المرورية

كما وفرت المرور السعودية أيضاً خدمة تقديم اعتراض على القيمة المستحقة في المخالفات المرورية، ليتم ذلك بشكل إلكتروني أيضاً في خطوات معدودة وتتلخص هذه الخطوات فيما يأتي: