انت الأن تتابع خبر الموارد البشرية توضح كيفية إلغاء ملف منشأة وحذفه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوضح الحساب الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر “العناية بالمستفيدين” لموقع التواصل الاجتماعي “إكس” بعد الأمور الهامة، وذلك خلال الرد على أحد استفسارات المواطنين قال فيها: «لدي منشأة بها عامل وأريد أن أغلق هذه المنشأة وأقوم بحذفها، فما هي الآلية لذلك».

كيفية إلغاء ملف المنشأة

وأوضحت الموارد البشرية خلال الرد على المواطنين عبر حساب العناية بالمستفيدين: حتى يتم إلغاء ملف المنشأة يجب من الأمور التالية:

تسوية وضع العمال من خلال نقل الخدمة أو الخروج النهائي.

يتم شطب الترخيص الخاصة بالمنشأة من الجهة المانحة للترخيص.

الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية وإلغاء ملف المنشأة عبر خدمة إلغاء ملف المنشأة.

أهلاً بك..

لإلغاء ملف المنشأة لابد من :

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