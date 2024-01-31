انت الأن تتابع خبر الموارد البشرية توضح كيفية إلغاء ملف منشأة وحذفه والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أوضح الحساب الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر “العناية بالمستفيدين” لموقع التواصل الاجتماعي “إكس” بعد الأمور الهامة، وذلك خلال الرد على أحد استفسارات المواطنين قال فيها: «لدي منشأة بها عامل وأريد أن أغلق هذه المنشأة وأقوم بحذفها، فما هي الآلية لذلك».
كيفية إلغاء ملف المنشأة
وأوضحت الموارد البشرية خلال الرد على المواطنين عبر حساب العناية بالمستفيدين: حتى يتم إلغاء ملف المنشأة يجب من الأمور التالية:
- تسوية وضع العمال من خلال نقل الخدمة أو الخروج النهائي.
- يتم شطب الترخيص الخاصة بالمنشأة من الجهة المانحة للترخيص.
- الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية وإلغاء ملف المنشأة عبر خدمة إلغاء ملف المنشأة.
أهلاً بك..
لإلغاء ملف المنشأة لابد من :
- – تسوية وضع العمالة اما بنقل الخدمة أو الخروج النهائي.
- – شطب تراخيص المنشأة من الجهة المانحة للترخيص.
- – الدخول للخدمات الإلكترونية و الغاء ملف المنشأة من خلال – خدمة الغاء ملف منشأة.
- ,, شاكرين لك .
- العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care)
أهلاً بك..— العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) January 30, 2024 " rel="noopener" target="_blank">January 30, 2024
لإلغاء ملف المنشأة لابد من :
- تسوية وضع العمالة اما بنقل الخدمة أو الخروج النهائي.
- شطب تراخيص المنشأة من الجهة المانحة للترخيص.
- الدخول للخدمات الإلكترونية و الغاء ملف المنشأة من خلال - خدمة الغاء ملف منشأة.
,, شاكرين لك .
الجائزة الفضية لأفضل برنامج لاشتراك الموظفين
- جدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فازت بالجائزة الفضية لأفضل برنامج لاشتراك الموظفين 2024 في حفل توزيع جوائز HR Brilliance Award، الذي أقيم في لندن العاصمة البريطانية، وكان الحفل بحضور وكيل الوزارة الموارد البشرية “محمد بن عبدالله المغلوث”.
- وحصلت الوزارة على الجائزة بناء على وجود استراتيجية منهجية في إدارة الموارد البشرية والتزامها بأفضل الممارسات الخاصة في هذا المجال ومساهمتها في تحسين أداء الأعمال، وتحسين جودة بيئة العمل الداخلية ومشاركة الموظفين في صناعة القرار.
- يأتي هذا في الوقت الذي أشارت فيها الوزارة إلى استمرارها في دعم برنامج التوطين في كافة المجال، مشددة على المنشآت الخاصة بضرورة تطبيق الإجراءات المطلوبة في السعودة.